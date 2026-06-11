Foci-vb 2026: Lotfi Begi meglepetést vár szülőhazája válogatottjától

A Teheránban született zenész szerint az iráni válogatott körül kialakult helyzet – a játékosok nemrég kapták meg a vízumukat, de a legutóbbi hírek szerint így is csak a meccsnapokon léphetnek be az USA-ba, a bázisuk pedig Mexikóban lesz – hatással lehet a teljesítményükre.

Nem tudom, hogy mentálisan milyen állapotban vannak, ugyanakkor pozitív hozadéka is lehet, igenis meg akarják mutatni a világnak, hogy helyük van a vébén. Nyilván én nagyon szurkolok nekik, figyelni, követni fogom a mérkőzéseiket és azt gondolom, hogy benne van a meglepetés a csapatban. Nem tudom, kit tudnának elkapni, talán Egyiptom és Új-Zéland közül az egyiket sikerül. A belga csapat viszont egy másik játékminőséget képvisel.

Lotfi Begi kisfia kedvenc csapatának, Argentínának a mérkőzéseit is követni fogja, csakúgy mint a portugálok szereplését, illetve lesz egy Fradi-kötődés is a tornán.

Lenny Joseph, aki elképesztő szezonon van túl, szerepelni fog a vébén Haitivel, és nagyon szeretem a játékát. Bár én szeretném továbbra is a Fradi színeiben látni őt, neki egy ugródeszka lehet ez a torna. Ha megvillan és egy szép teljesítményt tud nyújtani, akkor megvan az esély arra, hogy felfigyelnek rá. Nagyon szurkolok neki is

– mondta a nagy Fradi-szurkoló hírében álló zenész.