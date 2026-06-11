Foci-vb 2026: Lotfi Begi meglepetést vár szülőhazája válogatottjától

Meglepetést vár a ma kezdődő 2026-os foci-vb-n Irán válogatottjától Lotfi Begi. A Magyarországon felnőtt, iráni származású zenész figyelemmel követi szülőhazája nemzeti csapatát, amely szerinte Egyiptomot vagy Új-Zélandot elkaphatja.
Irán a Mohamed Szalah fémjelezte egyiptomiakkal, Új-Zélanddal és Belgiummal szerepel majd egy csoportban a világbajnokságon. Lotfi Begi szerint erős ellenfeleket kapott szülőhazájának válogatottja, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján az iráni csapatban mindig ott van a meglepetés.
Elég csak a 2018-as portugálak elleni döntetlenre gondolni, de a legutóbbi, katari vébén a walesi csapatot meg is verték 2-0-ra. Minden világbajnokságon figyeltem a szereplésüket, és minden csapat úgy állt hozzájuk, hogy lesajnálta őket, pedig eddig volt mindig egy-egy olyan mozzanat, ami meglepetésre adott okot
– fogalmazott a Borsnak Lotfi Begi.
A Teheránban született zenész szerint az iráni válogatott körül kialakult helyzet – a játékosok nemrég kapták meg a vízumukat, de a legutóbbi hírek szerint így is csak a meccsnapokon léphetnek be az USA-ba, a bázisuk pedig Mexikóban lesz – hatással lehet a teljesítményükre.
Nem tudom, hogy mentálisan milyen állapotban vannak, ugyanakkor pozitív hozadéka is lehet, igenis meg akarják mutatni a világnak, hogy helyük van a vébén. Nyilván én nagyon szurkolok nekik, figyelni, követni fogom a mérkőzéseiket és azt gondolom, hogy benne van a meglepetés a csapatban. Nem tudom, kit tudnának elkapni, talán Egyiptom és Új-Zéland közül az egyiket sikerül. A belga csapat viszont egy másik játékminőséget képvisel.
Lotfi Begi kisfia kedvenc csapatának, Argentínának a mérkőzéseit is követni fogja, csakúgy mint a portugálok szereplését, illetve lesz egy Fradi-kötődés is a tornán.
Lenny Joseph, aki elképesztő szezonon van túl, szerepelni fog a vébén Haitivel, és nagyon szeretem a játékát. Bár én szeretném továbbra is a Fradi színeiben látni őt, neki egy ugródeszka lehet ez a torna. Ha megvillan és egy szép teljesítményt tud nyújtani, akkor megvan az esély arra, hogy felfigyelnek rá. Nagyon szurkolok neki is
– mondta a nagy Fradi-szurkoló hírében álló zenész.
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