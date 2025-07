„Még a halál sem választhat el minket” – Diogo Jota özvegye megtörte a csendet

A Liverpool egykori támadója, Diogo Jota és gyerekkori szerelme, Rute Cardoso tizenkét év után, június 22-én keltek egybe Jota szülővárosában, Portóban. A meghitt szertartáson családtagjaik és közeli barátaik vettek részt, boldogságukat semmi sem árnyékolta be – akkor még nem sejthették, hogy a közös életük mindössze napokig tart majd.

Rute Cardoso (jobbra) gyerekkora óta ismerte Diogo Jotát Fotó: Andrew Powell

Július elején Diogo Jota és három évvel fiatalabb testvére, André Silva egy Lamborghini sportautóval utaztak, amikor defektet kaptak, lesodródtak az útról, szalagkorlátnak csapódtak, és az autó kigyulladt. A 28 éves labdarúgó és öccse a helyszínen életüket vesztették. A hír megrázta nemcsak Portugáliát, de az egész futballvilágot is.

Rute Cardoso először posztolt férje, Diogo Jota halála óta

Felesége megható sorokkal emlékezett a közösen eltöltött évekre, és arra az esküvőre, amelynek mára a fájdalom lett az egyetlen kísérője.



Egy hónapja annak, hogy még a halál sem választhat el minket. Örökké. A te kis fehér csajod

– írta a fiatal özvegy, aki ezzel nemcsak szerelmük örökkévalóságát, hanem Jota iránt érzett mélységes ragaszkodását is kifejezte.



A pár 2012-ben találkozott, és tíz éven át tartó kapcsolatuk során három közös gyermekük született: a négyéves Dinis, a kétéves Duarte, valamint egy tavaly született kislány, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra.

Jota egy korábbi interjúban úgy fogalmazott: „a világ legszerencsésebb embere vagyok”.



Most azonban a világ egyik legnagyobb vesztesége árnyékolja be mindazt, amit együtt felépítettek – Rute Cardoso azonban a legnehezebb pillanatokban is tartja magát ahhoz, amit Diogo Jotának ígért: még a halál sem választhatja el őket egymástól.