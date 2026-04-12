"Ez a klub tett azzá, aki ma vagyok" - elsírta magát Szoboszlai távozó csapattársa

Andy Robertson
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 06:32
LiverpoolSzoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik csapattársa kilenc év után elhagyja a Liverpoolt. Andy Robertson a Fulham elleni győzelem után meghatódva nyilatkozott.

A napokban jelentette be a hírt a Liverpool hivatalos oldala, hogy Andy Robertson a nyár végén elhagyja a klubot. Szoboszlai Dominik csapattársa végigjátszotta a Fulham ellen 2-0-ra megnyert mérkőzést, majd a lefújás után meghatódva nyilatkozott, hiszen az Anfield közönsége újra és újra zengte a róla szóló dalt.

Andy Robertson végigjátszotta a Liverpool-Fulham meccset Fotó: Kate McShane

Andy Robertson: Ez a klub jelent mindent számomra

Tudtam, hogy fel fog csendülni a dalom. Ez a klub jelent mindent számomra. Kilenc éve vagyok itt, itt lettem férfi, ez a klub tett azzá, aki ma vagyok. Addig fogom élvezni és megbecsülni ezt, amíg csak lehet. Győzelem, és ráadásul kapott gól nélkül – ennél nem is kívánhatnék többet.

- nyilatkozta a Sky Sportsnak a skót válogatott csapatkapitánya. 

Robertson 2017 nyarán a Hull Citytől igazolt a Liverpoolhoz, és a klubnál töltött kilenc év alatt két Premier League-bajnoki címet, egy Bajnokok Ligája-győzelmet, FA-kupát, két Ligakupát, klubvilágbajnokságot, az UEFA Szuperkupát és a Community Shieldet nyerte meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
