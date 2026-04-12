"Ez a klub tett azzá, aki ma vagyok" - elsírta magát Szoboszlai távozó csapattársa

A napokban jelentette be a hírt a Liverpool hivatalos oldala, hogy Andy Robertson a nyár végén elhagyja a klubot. Szoboszlai Dominik csapattársa végigjátszotta a Fulham ellen 2-0-ra megnyert mérkőzést, majd a lefújás után meghatódva nyilatkozott, hiszen az Anfield közönsége újra és újra zengte a róla szóló dalt.

Andy Robertson végigjátszotta a Liverpool-Fulham meccset Fotó: Kate McShane

Andy Robertson: Ez a klub jelent mindent számomra

Tudtam, hogy fel fog csendülni a dalom. Ez a klub jelent mindent számomra. Kilenc éve vagyok itt, itt lettem férfi, ez a klub tett azzá, aki ma vagyok. Addig fogom élvezni és megbecsülni ezt, amíg csak lehet. Győzelem, és ráadásul kapott gól nélkül – ennél nem is kívánhatnék többet.

- nyilatkozta a Sky Sportsnak a skót válogatott csapatkapitánya.

Andy Robertson speaking to Sky Sports:



"Look, I knew my song would been sung a couple of times. This club means everything to me, that's a fact. I've been here nine years and I was a boy but became a man here.



"I owe them a lot. I am going to try and enjoy and embrace every… pic.twitter.com/Z8vxBoRh4u — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) April 11, 2026

Robertson 2017 nyarán a Hull Citytől igazolt a Liverpoolhoz, és a klubnál töltött kilenc év alatt két Premier League-bajnoki címet, egy Bajnokok Ligája-győzelmet, FA-kupát, két Ligakupát, klubvilágbajnokságot, az UEFA Szuperkupát és a Community Shieldet nyerte meg.