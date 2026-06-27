Vincze Ottó nem kertelt, keményen kiosztotta Cristiano Ronaldo kritikusait

Cristiano Ronaldo körül továbbra sem csendesednek a kritikus hangok. A portugál Aranylabdás nem kezdte jól az idei labdarúgó-világbajnokságot, hiszen Portugália a csoportkör első mérkőzésén csupán 1–1-es döntetlent játszott a Kongói DK ellen. A 41 éves klasszis azonban a második találkozón, Üzbegisztán ellen két góllal válaszolt a kétkedőknek. Ennek ellenére a bírálatok továbbra sem szűntek meg. A Ferencváros korábbi labdarúgója, Vincze Ottó úgy véli, Ronaldo jóval nagyobb tiszteletet érdemelne – nemcsak a sajtótól, hanem saját hazájában is.
Méltatlannak tartom azt a narratívát, amit a nemzetközi sajtó már hosszú ideje próbál felépíteni Cristiano Ronaldo körül: már nincs hasznára a portugál válogatottnak, és hogy a csapattársai nem tudnak kiteljesedni mellette. Mondok is egy konkrét példát: vegyük Bruno Fernandest. A Manchester Unitedben meghatározó szerepe van, gyakorlatilag ő a csapat vezére, mégsem nyertek vele jelentős trófeát. Ennek ellenére a statisztikái kiválóak. Kedvelem Brunót, de szerintem túl van értékelve. Ronaldo viszont továbbra is ott van, és képes döntő hatással lenni a mérkőzésekre. Ezért gondolom azt, hogy ha meghívják a válogatottba, akkor neki mindenképpen játszania kell
- nyilatkozta az Origónak az egykori labdarúgó.
A Portugália–Üzbegisztán csoportmérkőzés után – amelyen Cristiano Ronaldo két gólt is szerzett – egy helyi riporter arról kérdezte a 41 éves klasszist, mit szólna ahhoz, ha a 2026-os világbajnokság döntőjében Lionel Messi csapatával találkozna. A portugál támadó láthatóan nem fogadta kitörő lelkesedéssel a felvetést. Vincze Ottó szerint az efféle kérdések sokkal inkább a média figyelemfelkeltését szolgálják, mintsem azt, hogy valóban érdekes vagy releváns választ kapjanak az újságírók.
Úgy gondolom, ma már nincs olyan újságíró, aki a saját szakmájában akár a negyedét elérte volna annak, amit Cristiano Ronaldo a futballban. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, amely számára a tisztelet és a kiemelkedő teljesítmény megbecsülése alapvető érték. Éppen ezért szerintem Ronaldo sokkal több tiszteletet érdemel annál, mint amennyit jelenleg kap. Én nem vagyok Real Madrid-szurkoló, sőt éppen az ellenkező oldalnak drukkolok, de ettől függetlenül a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni Ronaldóról, emberként és játékosként is. Mert amíg futballozik, az a sportág számára is érték.
- mondta Vincze Ottó.
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