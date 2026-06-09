„A gyerekek vigasztalják őt" - Vincze Ottó elárulta, Görbicz Anita nehezen élte meg a kudarcot

A női kézilabda BL-döntő nem sikerült, a Győr az aranymérkőzésen kikapott a Metztől. Természetesen a klub elnöke, Görbicz Anita nehezen élte meg a kudarcot, de a családja igyekszik őt vigasztalni. Párja, a Ferencváros korábbi labdarúgója, Vincze Ottó erről beszélt a Borsnak.

Vincze Ottó elárulta, párja nagyon letört volt a döntő után Fotó: Földi Imre

Vincze Ottó és a gyerekek vigasztalták Görbicz Anitát

A vasárnap esti, MVM Dome-ban történt sürgés-forgásban nem tudtam sok szót váltani Anitával. Nagyon letört volt, hiszen szokásához híven mindent elkövetett azért, hogy ismét nyerjenek. Pedig előfordul az ilyesmi, a sportban elkerülhetetlenül vannak vesztesek. A hétfői győri fogadtatásnál erőt kellett vennie magán, hogy ne lássák bánatát... Tudom, hogy mennyire képes elkeseredni, de közben azt is tudom, hogyan lehet ilyenkor segíteni. Anitának erőt ad, ha minél több időt tölthet el két gyermekünkkel, Boldizsárral és Domonkossal, ez feltölti őt.

– foglalta össze a vasárnapi-hétfői eseményeket a Fradi egykori 11-szeres válogatott labdarúgója Vincze, aki azt is elárulta, hogy újabb sikeres vizsgát tett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán. Az utánpótlás korú labdarúgók képzésének élettani vonatkozásai témakörében tanul, egy-két éven belül doktori címet szerez.

A bajnoki címet és a Magyar Kupát elhódító Győr tizenegyedszer szerepelt a négyes döntőben, a BL-döntőben pedig 12. alkalommal lépett pályára.