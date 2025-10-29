Lebuktak a focibírók, több ezer mérkőzés eredményét befolyásolták

Hétfő este hatalmas botrány rázta meg a török labdarúgást. A török ​​labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indított több mint 150 profi játékvezető ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy fogadásokat kötöttek különböző bajnoki mérkőzésekre. A fogadási botrány olyan súlyos lehet, hogy akár az összes profinak számító ligát – az elsőosztálytól a harmadosztályig – ideiglenesen felfüggeszthetik.

Sallai Roland csapata is érintett lehet a fogadási botrányban / Fotó: Anadolu

Az ötéves vizsgálat során megállapították, hogy 571 bíróból összesen 371-nek van fiókja valamelyik sportfogadási oldalnál, akik közül 152-en aktívan használják azokat. Néhányuk csupán egyszer, 42-en több mint ezer alkalommal, egyikük pedig 18227-szer fogadott török labdarúgó mérkőzésre.

Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) elnöke isztambuli sajtótájékoztatóján nem nevezte meg a gyanúsítottakat, de azt elárulta, hogy a lista 7 játékvezetőt és 15 asszisztenst tartalmaz az első osztályból, a további törvénysértők pedig az alacsonyabb bajnokságokban tevékenykednek.

A fegyelmi bizottságunk azonnal megkezdi a szükséges eljárásokat, és a közeljövőben kiszabjuk a megfelelő szankciókat. Tudjuk, hogy a török futballnak változásra van szüksége. Kötelességünk, hogy megtisztítsuk a sportágat a szennytől, és visszaadjuk méltó helyét

– idézi az elnök nyilatkozatát a Magyar Nemzet.

Amennyiben a gyanúsítottakat elítélik a TFF szabályzata szerint egy éves eltiltással nézhetnek szembe, viszont a FIFA Etikai Kódexe kimondja, hogy a fogadásokat megkötő játékvezetők 100 000 svájci frank (nagyjából 42 millió forint) bírsággal számolhatnak és három évre minden futballal kapcsolatos tevékenységtől eltiltják őket – írja a BBC.

Mourinho is figyelmeztetett a fogadási botrányra

A török játékvezetőkkel szemben már hosszú ideje felmerülnek részrehajlási vádak. Az előző szezonban például a Fenerbahce menedzsere, José Mourninho vádolta a bírókat azzal, hogy rendre kedveznek a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaraynak.