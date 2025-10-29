Lebuktak a focibírók, több ezer mérkőzés eredményét befolyásolták

Hétfő este hatalmas botrány rázta meg a török labdarúgást. A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indított több mint 150 profi játékvezető ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy fogadásokat kötöttek különböző bajnoki mérkőzésekre. A fogadási botrány olyan súlyos lehet, hogy akár az összes profinak számító ligát – az elsőosztálytól a harmadosztályig – ideiglenesen felfüggeszthetik.
Az ötéves vizsgálat során megállapították, hogy 571 bíróból összesen 371-nek van fiókja valamelyik sportfogadási oldalnál, akik közül 152-en aktívan használják azokat. Néhányuk csupán egyszer, 42-en több mint ezer alkalommal, egyikük pedig 18227-szer fogadott török labdarúgó mérkőzésre.
Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) elnöke isztambuli sajtótájékoztatóján nem nevezte meg a gyanúsítottakat, de azt elárulta, hogy a lista 7 játékvezetőt és 15 asszisztenst tartalmaz az első osztályból, a további törvénysértők pedig az alacsonyabb bajnokságokban tevékenykednek.
A fegyelmi bizottságunk azonnal megkezdi a szükséges eljárásokat, és a közeljövőben kiszabjuk a megfelelő szankciókat. Tudjuk, hogy a török futballnak változásra van szüksége. Kötelességünk, hogy megtisztítsuk a sportágat a szennytől, és visszaadjuk méltó helyét
– idézi az elnök nyilatkozatát a Magyar Nemzet.
Amennyiben a gyanúsítottakat elítélik a TFF szabályzata szerint egy éves eltiltással nézhetnek szembe, viszont a FIFA Etikai Kódexe kimondja, hogy a fogadásokat megkötő játékvezetők 100 000 svájci frank (nagyjából 42 millió forint) bírsággal számolhatnak és három évre minden futballal kapcsolatos tevékenységtől eltiltják őket – írja a BBC.
A török játékvezetőkkel szemben már hosszú ideje felmerülnek részrehajlási vádak. Az előző szezonban például a Fenerbahce menedzsere, José Mourninho vádolta a bírókat azzal, hogy rendre kedveznek a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaraynak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.