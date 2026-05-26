Könnyekben tört ki Weisz Fanni – Még nem lesz második baba

Weisz Fanni gyermeke alig több, mint egy éve született, a szülőkben azonban már felmerült a kistestvér gondolata. A fotómodell azonban nemrég könnyek között mesélt a Borsnak arról, hogy a közeljövőben biztosan nem terveznek újabb babát.
Weisz Fanni és férje 2024 decemberében köszöntötték első gyermeküket, Bendegúzt. A család boldogsága azóta felhőtlen, a sztáranyuka igyekszik minden idejét kisfiával tölteni. A hallássérült modell kisfia ugyan még csak 17 hónapos, már nagyon korán megtanult babajelnyelvekkel kommunikálni, és pontosan tudja, hogyan kell megszólítania édesanyját.
El sem tudom mondani mennyire szerencsés vagyok. A kisfiam nagyon okos és értelmes, mindent hall és figyeli a világot. Amikor kérdezek tőle valamit, jelelve válaszol. Nekem ez hatalmas megkönnyebbülés, hiszen én nem hallok, én a vizuális kommunikációt használom. Ez egy csoda, hogy ő így válaszol nekem, és tudja, hogy nem hallok, egyszerűen nem is értem, honnan tudja. Ha szeretne valamit, nem kiabál, hanem odajön hozzám és megfogja a lábam
– mesélte elérzékenyülve a Borsnak az édesanya.
Weisz Fanni családja azonban a jelek szerint még bővülni fog. A modell és férje ugyanis idővel majd szeretnének egy kistestvért Beninek.
„Sokat gondolkoztunk rajta a férjemmel, hogy szeretnénk-e vagy sem, de persze nagyon szeretnénk még babát, csak olyan nehéz volt most ez az időszak. Az biztos, hogy szeretnénk még gyermeket, hiszen nagyon jó lenne Beninek is, ha egy testvérrel nőhetne fel. Én nagyon szeretnék majd még egy gyereket, de még nem most” – mesélte könnyeivel küzdve a modell.
Weisz Fanni másfél évvel ezelőtt kóstolt bele az anyaságba, és csakúgy, mint a legtöbb édesanyának, az első elválás elképesztően nehéz volt. A modell elárulta, hogy az utóbbi hónapokban minden percét gyermekének szentelte, ezért az „énidő” és a szórakozás már réges-rég nem jutott eszébe.
Az a helyzet, hogy nekem nagyon nehéz volt, hogy be voltunk zárva, és nem tudtunk menni sehova. Mindig a kisfiammal akartam lenni, tehát én nem tudtam igazából elengedni. Most már azért néha rábízom a családomra, és a férjem családja is nagyon sokat segít. Ilyenkor tudunk kikapcsolódni egy kicsit, ami szerintem elengedhetetlen
– vallotta őszintén Fanni, aki azt is elárulta nagyon örülne, ha idővel majd egy kislány is bővítené a családjukat.
Weisz Fanni nem csupán édesanya, modell és esélyegyenlőség aktivista, hanem vállalkozó üzletasszony is! Saját márkája a Fanni’s dream designer prémium bőrtáskákkal és kiegészítőkkel foglalkozik 2023 óta. Weisz Fanni anyai teendői mellett építette ki vállalkozását, ami bár olykor nehéz volt, minden fáradságot megért, különösen a következő kollekció darabjai, melyek nagyon közel állnak a modell szívéhez. A kezdetben kiegészítőkre specializálódott márka most új szintre lép, ugyanis következő nagy dobása tele lesz különlegesebbnél-különlegesebb darabokkal.
Nagyon nehéz volt már eleve a tervezés, a táskák megálmodása, később amikor megszületett Beni, akkor még nagyobb kihívás lett, hiszen mellette sokkal nehezebb volt dolgozni. Most már nem táskákkal foglalkozom egyébként, támadt egy új ötletem, amivel úgy érzem, sokkal jobban tudnám bemutatni a jelnyelvet. Pólókat készítünk, amik jelnyelvi motívumokkal lesznek díszítve. Különböző jelek lesznek rajta, mint például a szeretlek, hogy az emberek jobban megismerjék a kommunikáció ezen formáját
– árulta el lapunknak Fanni.
