8+1 tuti kedvezmény: fogadjunk, hogy nem tudtad, hogy erre is jó a diákigazolvány!

Bár sok mindennel tisztában vannak a tanulók, mégis rengeteg olyan lehetőség van, amit csak kevesen használnak ki. A Fanny magazin összegyűjtötte, milyen kedvezményekre jogosít a diákigazolvány.

Nem csak utazásnál jöhet jól a diákigazolvány

Fotó: Forrás: bkk.hu

Kedvezmények, amiket ne hagyj ki, ha diákigazolványod van!

1. Olcsóbb utazás

A legismertebb, hogy az igazolvánnyal a MÁV és a Volán járatain a bérletek és menetjegyek árából 90%-os kedvezmény jár. Azonban kevesen tudják, hogy a nemzetközi diákigazolvány (ISIC) kiváltásával Európa-szerte is olcsóbban utazhatunk.

2. Múzeumok és kiállítások

A legtöbb állami múzeum állandó kiállításaira 50%-os kedvezménnyel váltható meg a belépőjegy, de sok helyen teljesen ingyenes a belépés 26 év alatti tanulók részére.

3. Mozi és színház

A nagy mozihálózatok és sokszor a kisebb artmozik is kínálnak diákjegyet, melyekkel több száz forintot spórolhatunk vetítésenként, de színházak oldalain is érdemes körülnézni.

4. Könyvtári tagság és szolgáltatások

A könyvtárakban általában a beiratkozási díj az eredeti ár töredéke vagy akár teljesen ingyenes a tagság tanulók részére, de emellett a fénymásolásból, nyomtatásból és egyéb könyvtári szolgáltatásokból is járhat extra kedvezmény.

5. Szoftverek és technológia

Kevesen tudják, hogy bizonyos előfizetések jelentősen olcsóbb csomagokat kínálnak a tanulóknak. Egyes laptopgyártók és szaküzletek is adnak 5-10% árengedményt az igazolvány felmutatásakor.

6. Sport és szabadidő

Számos edzőterem, uszoda, mászófal kínál jobb áron bérleteket, vagy diák idősávokat. Helyi sportegyesületeknél sokszor a tagsági díjból jelentős árengedményt kaphatnak a diákok.

7. Vendéglátás és gyorséttermek

Több nagy gyorsétterem-lánc és kávézó is kínál diák menüket vagy kupont – utóbbival ingyenes üdítőt vagy árengedményt kaphatunk. Kisebb helyi büféknél is gyakori a 10%-os akció.

8. Fesztiválok és rendezvények

Rengeteg nyári eseményre a bérleteket sokszor „student early bird” áron vehetjük meg. Koncerteknél és sporteseményeknél is érdemes mindig a jegytípusok legalján keresni a kedvezményes opciót.

+1. Vásárlás és ruházat