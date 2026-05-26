8+1 tuti kedvezmény: fogadjunk, hogy nem tudtad, hogy erre is jó a diákigazolvány!

Bár sok mindennel tisztában vannak a tanulók, mégis rengeteg olyan lehetőség van, amit csak kevesen használnak ki. A Fanny magazin összegyűjtötte, milyen kedvezményekre jogosít a diákigazolvány.
1. Olcsóbb utazás
A legismertebb, hogy az igazolvánnyal a MÁV és a Volán járatain a bérletek és menetjegyek árából 90%-os kedvezmény jár. Azonban kevesen tudják, hogy a nemzetközi diákigazolvány (ISIC) kiváltásával Európa-szerte is olcsóbban utazhatunk.
2. Múzeumok és kiállítások
A legtöbb állami múzeum állandó kiállításaira 50%-os kedvezménnyel váltható meg a belépőjegy, de sok helyen teljesen ingyenes a belépés 26 év alatti tanulók részére.
3. Mozi és színház
A nagy mozihálózatok és sokszor a kisebb artmozik is kínálnak diákjegyet, melyekkel több száz forintot spórolhatunk vetítésenként, de színházak oldalain is érdemes körülnézni.
4. Könyvtári tagság és szolgáltatások
A könyvtárakban általában a beiratkozási díj az eredeti ár töredéke vagy akár teljesen ingyenes a tagság tanulók részére, de emellett a fénymásolásból, nyomtatásból és egyéb könyvtári szolgáltatásokból is járhat extra kedvezmény.
5. Szoftverek és technológia
Kevesen tudják, hogy bizonyos előfizetések jelentősen olcsóbb csomagokat kínálnak a tanulóknak. Egyes laptopgyártók és szaküzletek is adnak 5-10% árengedményt az igazolvány felmutatásakor.
6. Sport és szabadidő
Számos edzőterem, uszoda, mászófal kínál jobb áron bérleteket, vagy diák idősávokat. Helyi sportegyesületeknél sokszor a tagsági díjból jelentős árengedményt kaphatnak a diákok.
7. Vendéglátás és gyorséttermek
Több nagy gyorsétterem-lánc és kávézó is kínál diák menüket vagy kupont – utóbbival ingyenes üdítőt vagy árengedményt kaphatunk. Kisebb helyi büféknél is gyakori a 10%-os akció.
8. Fesztiválok és rendezvények
Rengeteg nyári eseményre a bérleteket sokszor „student early bird” áron vehetjük meg. Koncerteknél és sporteseményeknél is érdemes mindig a jegytípusok legalján keresni a kedvezményes opciót.
+1. Vásárlás és ruházat
A nemzetközi ruhamárkák – főleg a fast fashion láncok – kínálhatnak időszakos 10-15%-os akciót diákoknak bizonyos applikációkon keresztül. Ez nagyobb bevásárlásoknál, például iskolakezdéskor komoly megtakarítást jelenthet.
