Ogli G kitálalt Ganxsta Zolee-ról: ez történt a gengszterrap királyai között!

Oglizán András, azaz Ogli G, a magyar gengszterrap királya mindig is híres volt arról, hogy nem rejti véka alá a véleményét. A kőkemény pesti utcák nevelték, és stílusa egy életre meghatározta a hazai könnyűzenei underground világát. A Borsnak adott interjúsorozatának harmadik részében most nyilvánosan beszél a legbelső köreiről és a régi idők nagy, viharos barátságairól. Cikkünkből kiderül, mi maradt a régi szövetségekből, és hogyan emlékszik vissza a közös aranykorra a legendás fenegyerek.
Minden sikertörténet mögött áll egy sorsfordító pillanat, és ez a rapkirály életében sem volt másképp. A karrierje kezdeti lépései egy egészen váratlan barátsághoz köthetők, amely gyökeresen átírta a magyar zenei palettát.
Ahogy elindult a karrierem, az annak köszönhető, hogy megismerkedtem Kicsi Tysonnal. Oda költözött a mi környékünkre, a belvárosból, a Kálvin tér környékére, és összebarátkoztunk, aztán együtt sétáltattuk a kutyáinkat, nagyon jókat beszélgettünk, és hát közös volt az érdeklődési körünk, mert ugyanazokat az előadókat kedveltük, például Ice Cube-ot. Nagyon sok közös témánk volt, és úgy döntöttünk, hogy meg is alapítjuk a közös zenekarunkat, a TKO-t. Így alakult meg ez a formáció
– emlékezett vissza a kezdetekre a rapper. Ez a formáció egy hatalmas lavinát indított el, amely pillanatok alatt letarolta a hazai klubokat.
A kilencvenes évek végén korántsem volt veszélytelen dolog átjárni a különböző budapesti kerületekbe. A bandák és a kerületi rivalizálások korában Ogli mégis vette a bátorságot, és átlépte a láthatatlan határokat.
Persze én egy kicsit másfajta beállítottságú voltam, átjártam rengeteg más kerületbe, pedig ez akkor nem volt divat és engem nagyon sokfelé ismertek: 8. kerület, 13. kerület, én mindenfelé mozogtam, és terjesztettem az igét. Ebben az időben voltak más formációk is, akik szintén hirdették a hip-hopot, meg voltak álmaik. Pédául a Ganxsta Zoliee-ék, Dopeman, és akkor ismerkedtem meg velük. Tulajdonképpen együtt alakítottuk a hazai hip-hop világot abban az időben
– mesélte a Borsnak. Ez a bátor és megalkuvást nem tűrő attitűd vezetett oda, hogy a különböző formációk végül egymásra találtak, és közösen fektették le a mai magyar rap alapjait.
Adódik a kérdés, hogy a régi harcostársak vajon tartják-e még a kapcsolatot a mindennapokban, vagy a dicső múlt már a feledés homályába veszett? A rapper válasza egyszerre szívbemarkoló és tiszteletreméltó.
Őszintén, nem nagyon tartom már velük a kapcsolatot, én követem őket, mert fantasztikus embereknek tartom őket. Például Ganxsta Zolee-tól egyenesen el vagyok alélva, ahhoz képest, hogy Zoli 60 éves, meghazudtolja azt, amit a 60 évesekről elképzelünk, mert a 60 az új 30, szóval Zoli olyan energiával nyomul a közösségi oldalakon, hogy öröm nézni azt amit csinál. Büszke vagyok rá, hogy ő a barátom, de nem vagyunk kapcsolatban, megmondom őszintén, de eltettem őt/őket (Dopeman, Ganxsta Zolee, Junior) a szívembe és nagyon kellemes emlékeim vannak a múltból
– vallotta be őszintén. Bár a napi kapcsolat megszakadt, a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti büszkeség örökre megmaradt a felek között.
A nosztalgiázás itt még nem ért véget, hiszen a gigantikus koncertek, a fülledt backstage-ek és a hatalmas turnék emlékei kitörölhetetlenek. Olyan tömegeket mozgattak meg együtt, amilyenre a mai napig kevesen képesek a szakmában.
Sokszor koncerteztük körbe az országot, együtt is, külön is többszörösen. Illetve hát voltak nagyobb fellépéseink, tehát 12 ezer ember előtt felléptünk, fantasztikus érzés volt, és ezek az emlékek mind fontosak nekem. L.L. Juniorral is jó barátságot ápoltam egyébként emiatt, illetve a barátomnak tekintem őt is, csak hogy a régi nagyokat említsen, aztán hát ugye vannak még egyéb ikonok is, akiket a pályafutásunk során ismertem meg, például Kertész Gyula, vagy Big Money
– zárta a gondolatait a legenda. Ezek a hihetetlen számok és nevek bizonyítják, hogy amit ők akkor felépítettek, az nem egy múló hóbort volt, hanem a magyar zenetörténelem egy megismételhetetlen, aranybetűs fejezete.
