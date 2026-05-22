Ogli G kitálalt Ganxsta Zolee-ról: ez történt a gengszterrap királyai között!

Oglizán András, azaz Ogli G, a magyar gengszterrap királya mindig is híres volt arról, hogy nem rejti véka alá a véleményét. A kőkemény pesti utcák nevelték, és stílusa egy életre meghatározta a hazai könnyűzenei underground világát. A Borsnak adott interjúsorozatának harmadik részében most nyilvánosan beszél a legbelső köreiről és a régi idők nagy, viharos barátságairól. Cikkünkből kiderül, mi maradt a régi szövetségekből, és hogyan emlékszik vissza a közös aranykorra a legendás fenegyerek.

Ogli G fordulóponthoz érkezett: így indult a TKO-sztori

Minden sikertörténet mögött áll egy sorsfordító pillanat, és ez a rapkirály életében sem volt másképp. A karrierje kezdeti lépései egy egészen váratlan barátsághoz köthetők, amely gyökeresen átírta a magyar zenei palettát.

Ahogy elindult a karrierem, az annak köszönhető, hogy megismerkedtem Kicsi Tysonnal. Oda költözött a mi környékünkre, a belvárosból, a Kálvin tér környékére, és összebarátkoztunk, aztán együtt sétáltattuk a kutyáinkat, nagyon jókat beszélgettünk, és hát közös volt az érdeklődési körünk, mert ugyanazokat az előadókat kedveltük, például Ice Cube-ot. Nagyon sok közös témánk volt, és úgy döntöttünk, hogy meg is alapítjuk a közös zenekarunkat, a TKO-t. Így alakult meg ez a formáció

– emlékezett vissza a kezdetekre a rapper. Ez a formáció egy hatalmas lavinát indított el, amely pillanatok alatt letarolta a hazai klubokat.

Veszélyes pesti utcák: a srác, aki egyedül terjesztette az igét

A kilencvenes évek végén korántsem volt veszélytelen dolog átjárni a különböző budapesti kerületekbe. A bandák és a kerületi rivalizálások korában Ogli mégis vette a bátorságot, és átlépte a láthatatlan határokat.

Persze én egy kicsit másfajta beállítottságú voltam, átjártam rengeteg más kerületbe, pedig ez akkor nem volt divat és engem nagyon sokfelé ismertek: 8. kerület, 13. kerület, én mindenfelé mozogtam, és terjesztettem az igét. Ebben az időben voltak más formációk is, akik szintén hirdették a hip-hopot, meg voltak álmaik. Pédául a Ganxsta Zoliee-ék, Dopeman, és akkor ismerkedtem meg velük. Tulajdonképpen együtt alakítottuk a hazai hip-hop világot abban az időben

– mesélte a Borsnak. Ez a bátor és megalkuvást nem tűrő attitűd vezetett oda, hogy a különböző formációk végül egymásra találtak, és közösen fektették le a mai magyar rap alapjait.