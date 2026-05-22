Kocsis Máté: már a választások éjszakáján véresre verték a munkatársamat

"Van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. De egyre többen vagyunk, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Az internet sok pontján már kifejezetten t*rror van" - írta a közösségi oldalán Kocsis Máté.
Fenyegetőző politikusok - akik már ügyésznek vagy bírónak is képzelik magukat -, uszító liberális újságírók, és vérgőzben tomboló influenszerek lepték el a nyilvánosság tereit. Ezek április 12. óta írtak már “kettéhugyozott keresztény Magyarországról”, skandálták a bulijukon, hogy “akasszuk fel őket”, és iróniába bújtatták a gyilkos gondolatot is, miszerint “elő a fegyverekkel, és lőjjétek fejbe a fideszeseket”. Aki pedig netán életben maradna, azokat “hetedíziglen kell kisemmizni”, vagy el kell venni azt, amijük van. Csak azért, mert fideszesek
- tette hozzá.
Mindezeknek a hatása sem marad el a nép köreiben. Már a választások éjszakáján véresre verték a munkatársamat a villamoson, mert “nem örült eléggé” a Tisza győzelmének. A békés falvakban zaklatják a támogatóinkat, felírják a kapujukra, hogy hagyják el az otthonukat, vagy matricákkal jelölik meg a “bűnös” házakat. Áradnak a történetek az ország minden szegeltéből terjedő erőszakról, verbális lincselésről, az online zaklatásokról, fideszes szülők gyermekeinek bántalmazásáról, és arról, hogy tiszás megmondó emberek szerint nagyon helyes, hogy ez történik, szerintük minden fidesz-szavazó megérdemli. Mind a két és félmillió. (A politikusok utcai leköpésétől, nyilvános megalázásától és sértegetésétől ezúttal tekintsünk is el.)
- emelte ki.
Igen, a szavazóink közül sokan jól tudják: a sérelmükre történő verbális vagy fizikai erőszak büntetendő. És elég volt belőle. Mi magunk sem fogjuk tétlenül nézni tovább. A választási vereség elismerése nem lehet egyenlő a meghunyászkodással, az indokolatlan hátrálással, a sértegetések eltűrésével annak a politikai közösségnek a részéről, amelyik 12 évig kétharmadokkal nyert, amelyik a csőd széléről rángatta vissza az országot, amelyik Európa legnagyobb családtámogatási rendszerét vezette be, amelyik megóvta Magyarországot az illegális migrációtól, amelyik feltette hazánkat a világtérképre, amelyik megduplázta az ország vagyonát, és még hosszan sorolhatnánk
- jelentette ki.
Árad a gyűlölet és az erőszak. Ezért megalakítjuk a Védvonalat. Számíthattok ránk! Hamarosan jövünk a részletekkel.
