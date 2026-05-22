Kocsis Máté: már a választások éjszakáján véresre verték a munkatársamat

Mindezeknek a hatása sem marad el a nép köreiben. Már a választások éjszakáján véresre verték a munkatársamat a villamoson, mert “nem örült eléggé” a Tisza győzelmének. A békés falvakban zaklatják a támogatóinkat, felírják a kapujukra, hogy hagyják el az otthonukat, vagy matricákkal jelölik meg a “bűnös” házakat. Áradnak a történetek az ország minden szegeltéből terjedő erőszakról, verbális lincselésről, az online zaklatásokról, fideszes szülők gyermekeinek bántalmazásáról, és arról, hogy tiszás megmondó emberek szerint nagyon helyes, hogy ez történik, szerintük minden fidesz-szavazó megérdemli. Mind a két és félmillió. (A politikusok utcai leköpésétől, nyilvános megalázásától és sértegetésétől ezúttal tekintsünk is el.)