Méregdrága étteremben randizott Lewis Hamilton és Kim Kardashian

A hétszeres Forma–1-es világbajnok pilóta kihasználja a sportág egy hónapos szünetét. Lewis Hamilton és Kim Kardashian a napokban egy luxus lakberendezési üzletben tűntek fel egymás társaságában, ami után a rajongók körében gyorsan elterjedt a feltételezés: a szerelmesek hamarosan összeköltöznek. Most egy még romantikusabb környezetben kapták őket lencsevégre.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian összeköltözik, állítják a rajongók / Fotó: NurPhoto

Ezúttal Los Angeles egyik legismertebb, tengerparti környékén található étteremben, a malibui Nobu vendéglátóhelyen bukkant fel a páros, ahol egy meghitt hangulatú vacsorában volt részük.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian at Nobu. pic.twitter.com/poKatlefsi — deni (@fiagirly) April 20, 2026

Lewis Hamilton igazi úriember

A romantikus estéről több lesifotó is napvilágot látott, amelyek közül az egyik különösen nagy figyelmet kapott: ezen az látszott, ahogy Hamilton úriemberhez méltóan kinyitotta barátnője számára az autó ajtaját.

Mais fotos de Lewis Hamilton deixando o restaurante Nobu ao lado de Kim Kardashian. pic.twitter.com/FUT1Wd77ix — Lewis Hamilton News 🇧🇷 (@LH44NEWS) April 19, 2026

Lewis Hamilton és Kim Kardashian méregdrága étteremben vacsorázott

Nem véletlen a választott helyszín: A Nobuba köztudottan nehéz bejutni, általában legalább egy hónappal előre kell asztalt foglalni. Ráadásul az ételekért is busás árat kell fizetni: az étterem célja kifejezetten az, hogy egy felsőkategóriás luxus élményt nyújtson. Egy átlagos vacsora ára személyenként meghaladja a 300 dollárt (körülbelül 100 ezer forintot), de italokkal és különleges kóstolókkal ez az összeg akár ennek többszörösére is emelkedhet. Nem meglepő tehát, hogy a Nobu világszerte a sztárok, sportolók, színészek és sikeres üzletemberek kedvelt célpontja.