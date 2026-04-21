Méregdrága étteremben randizott Lewis Hamilton és Kim Kardashian

A hétszeres Forma–1-es világbajnok pilóta kihasználja a sportág egy hónapos szünetét. Lewis Hamilton és Kim Kardashian a napokban egy luxus lakberendezési üzletben tűntek fel egymás társaságában, ami után a rajongók körében gyorsan elterjedt a feltételezés: a szerelmesek hamarosan összeköltöznek. Most egy még romantikusabb környezetben kapták őket lencsevégre.
Ezúttal Los Angeles egyik legismertebb, tengerparti környékén található étteremben, a malibui Nobu vendéglátóhelyen bukkant fel a páros, ahol egy meghitt hangulatú vacsorában volt részük.
A romantikus estéről több lesifotó is napvilágot látott, amelyek közül az egyik különösen nagy figyelmet kapott: ezen az látszott, ahogy Hamilton úriemberhez méltóan kinyitotta barátnője számára az autó ajtaját.
Nem véletlen a választott helyszín: A Nobuba köztudottan nehéz bejutni, általában legalább egy hónappal előre kell asztalt foglalni. Ráadásul az ételekért is busás árat kell fizetni: az étterem célja kifejezetten az, hogy egy felsőkategóriás luxus élményt nyújtson. Egy átlagos vacsora ára személyenként meghaladja a 300 dollárt (körülbelül 100 ezer forintot), de italokkal és különleges kóstolókkal ez az összeg akár ennek többszörösére is emelkedhet. Nem meglepő tehát, hogy a Nobu világszerte a sztárok, sportolók, színészek és sikeres üzletemberek kedvelt célpontja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.