Teljesen kiakadt Verstappen: ezt üzente Schumachernek

Nem fogta vissza magát Jos Verstappen: a négyszeres Forma-1-es világbajnok, Max Verstappen édesapja a közösségi médiában reagált Ralf Schumacher, a Sky szakértőjének néhány korábbi megjegyzésére.

Max Verstappen (jobbra) édesapja, Jos Verstappen kemény szavakkal reagált Ralf Schumacher megjegyzésére

A legendás hétszeres világbajnok, Michael Schumacher öccse a Backstage Boxengasse podcastban azt állította, a korábbi tanácsadó, Helmut Marko Red Bulltól való távozásáról:

Max elvesztett egy fontos hangot a táborában.

Verstappen édesapja ezt követően nem finomkodott, egy bejegyzés alatt kereken kijelentette:

Ralf sok hülyeséget beszél.

Rosszul áll Verstappen és a Red Bull szénája

Mindennek előzménye az, ahogy a podcastban Schumacher elemezte a Red Bullnál kialakult helyzetet. Ekkor szó szerint azt mondta, nagyon rosszul állnak a dolgok, amit a Marko által hagyott űrnek tulajdonított. Ralf Schumacher szerint azóta több területen is rosszul mennek a dolgok a csapatnál.

Kissé kaotikusak a dolgok a csapatnál, nincs megfelelő kommunikáció a külvilággal

- jegyezte meg Ralf, utalva ezzel Verstappen versenymérnökének, Gianpiero Lambiasenak a McLarenhez való átigazolására a 2028-as szezonra, mialatt már olyan pletykák is felröppentek, hogy a Ferrari megpróbálja átcsábítani magához a Red Bull fő stratégáját, Hannah Schmitzet. Ralf Schumacher továbbá azt állította, a Red Bull idei autója "kész katasztrófa", amit nehéz vezetni, mialatt a testvércsapat, a Racing Bulls sokkal jobban teljesített ebben a tekintetben - írja a német Bild.

Kétségtelen, hogy a 2026-os szezon finoman szólva sem alakult kedvezően sem a csapat, sem pedig Max Verstappen szempontjából, aki jelenleg kilencedik helyen áll a világbajnoki pontversenyben, míg a Red Bull hatodik a konstruktőriben. Fontos azonban megjegyezni, eddig csak három futamot sikerült megrendezni, miután a Bahreini Nagydíjat és a Szaúd-Arábia Nagydíjat is törölték az iráni-iraki háború miatt: a mezőny legközelebb május első hétvégén rajtol majd el Miamiban.