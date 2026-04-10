Közleményt adott ki a Red Bull, Max Verstappennek most lett elege

Olyan közleményt adtak ki, ami Max Verstappen jövőjére is hatással lehet: Legkésőbb 2028-ig elhagyja a Red Bull Forma-1-es istállót Gian Piero Lambiase, a négyszeres világbajnok versenymérnöke és a jelenleg konstruktőri vb-címvédő McLarenhez igazol.

A Red Bull és a McLaren egyaránt közleményben jelentette be csütörtökön a brit-olasz szakember csapatváltását, utóbbi istálló közölte, náluk vezető versenymérnökként dolgozik majd a 45 éves Lambiase.

Max Verstappen versenymérnöke távozik

"Értékes tagja a csapatunknak, amelyhez 2015-ben csatlakozott. Távozásáig változatlanul betölti feladatait, így Max Verstappen versenymérnöke marad, s ahogyan a csapat, úgy ő is maximálisan elkötelezett annak érdekében, hogy további sikereket érjünk el az eddigiek mellett" - írta a Red Bull.

Verstappen versenymérnökének "átigazolása" a holland sztár F1-es jövőjét feszegető kérdéseket is újra felszínre hozta.

Könnyen lehet, hogy a 28 éves pilótának most lett végképp elege, hiszen az elmúlt hetekben élesen kritizálta az új generációs F1-es versenyautókat.

Más sorozatban állt rajthoz és beszélt arról is, hogy több időt szeretne tölteni a családjával. A BBC rádiónak Verstappen márciusban azt mondta, átgondolja, meddig folytatja F1-es pályafutását és nem zárja ki, hogy a mostani idény végén búcsút int az elitkategóriának. A tavaly összetettben második Verstappen a szezon első három fordulóján mindössze 12 pontot szerzett és a kilencedik helyen áll a vb-pontversenyben.