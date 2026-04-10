BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Közleményt adott ki a Red Bull, Max Verstappennek most lett elege

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 09:00
Olyan közleményt adott ki a Red Bull, ami hatással lehet a négyszeres világbajnok holland pilóta jövőjére. Távozik Max Verstappen versenymérnöke.
HWK
A szerző cikkei

Olyan közleményt adtak ki, ami Max Verstappen jövőjére is hatással lehet: Legkésőbb 2028-ig elhagyja a Red Bull Forma-1-es istállót Gian Piero Lambiase, a négyszeres világbajnok versenymérnöke és a jelenleg konstruktőri vb-címvédő McLarenhez igazol.

Max Verstappent elhagyja a versenymérnöke Fotó: NurPhoto

A Red Bull és a McLaren egyaránt közleményben jelentette be csütörtökön a brit-olasz szakember csapatváltását, utóbbi istálló közölte, náluk vezető versenymérnökként dolgozik majd a 45 éves Lambiase.

"Értékes tagja a csapatunknak, amelyhez 2015-ben csatlakozott. Távozásáig változatlanul betölti feladatait, így Max Verstappen versenymérnöke marad, s ahogyan a csapat, úgy ő is maximálisan elkötelezett annak érdekében, hogy további sikereket érjünk el az eddigiek mellett" - írta a Red Bull.

Verstappen versenymérnökének "átigazolása" a holland sztár F1-es jövőjét feszegető kérdéseket is újra felszínre hozta. 

Könnyen lehet, hogy a 28 éves pilótának most lett végképp elege, hiszen az elmúlt hetekben élesen kritizálta az új generációs F1-es versenyautókat.

Más sorozatban állt rajthoz és beszélt arról is, hogy több időt szeretne tölteni a családjával. A BBC rádiónak Verstappen márciusban azt mondta, átgondolja, meddig folytatja F1-es pályafutását és nem zárja ki, hogy a mostani idény végén búcsút int az elitkategóriának. A tavaly összetettben második Verstappen a szezon első három fordulóján mindössze 12 pontot szerzett és a kilencedik helyen áll a vb-pontversenyben.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
