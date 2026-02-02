Verstappen is a helyszínen volt: halálos baleset történt a legendás versenyen

Halálos baleset történt a hétvégén Belgiumban megrendezett Legend Boucles de Bastogne ralin, amelyen a négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen édesapja, Jos Verstappen is elindult. A szerencsétlenség a Bonnerue falunál, az RT10-es gyorsasági szakaszon történt, amikor a belga Thibaud Mazuin elvesztette az uralmát autója felett, majd a pálya szélén álló nézők közé csapódott.
A helyszínre kiérkező mentők több sérültet elláttak, egy hölgy életét viszont már nem tudták megmenteni, aki a helyszínen életét vesztette.
A tragédia után a hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek kivizsgálását, a szervezők pedig biztonsági okokból lefújták a rendezvényt - írja az Origo.
