Fütyül a pletykákra, Verstappen fontos döntést hozott a jövőjéről

Nem kérdés, hogy a Forma–1 összes csapata szívesen látná a soraiban Max Verstappent. A tavalyi idény során több alkalommal is felröppent a hír, miszerint a Red Bull klasszisa elhagyhatja az energiaital-gyártó cég csapatát. Az F1 négyszeres világbajnoka nemrég nyilvánosan is megerősítette, hogy 2025 nyarán – a csapat mélyrepülése idején – tárgyalásokat folytatott a Mercedesszel, ám végül hűséges maradt a Red Bullhoz. A találgatások azonban azóta sem csillapodtak, most pedig Verstappen újfent nagy bejelentést tett a jövőjéről.
A 2026-os szabályváltozások miatt komoly kérdőjelek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a Red Bull továbbra is a élmezőnyéhez fog-e tartozni. Márpedig a holland pilóta nem elégszik meg kevesebbel, amivel a riválisok is tisztában vannak. Ebből kifolyólag a szakértők többsége azt a forgatókönyvet látta valószínűnek, hogy Verstappen kivárja, hogyan alakulnak a 2026-os erőviszonyos, és a 2027-es szezonra az egyik éllovashoz igazol.
A 2025-ös idény ezüstérmese azonban egy friss interjúban határozottan cáfolta ezt az elképzelést:
Most 28 éves vagyok, és 2028-ig van szerződésem a Red Bullal. Ez mindenképpen ki akarom tölteni, jelenleg kizártnak tartom a csapatváltást.
– idézi a versenyzőt a Daily Express.
A holland versenyző azt is világossá tette, hogy hosszú távon nem tervezi az F1-ben maradást:
Fogadni lehet arra, hogy 40 fölött már nem leszek itt. Valószínűleg egy másik sorozatban leszek csapatfőnök.
Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy a holland szerződése több olyan záradékot is tartalmaz, amely lehetőséget biztosíthat számára a korai távozásra az osztrák istállótól.
Amennyiben a 2026-os nyári szünet idején az egyéni világbajnoki összetettben a harmadik helynél rosszabb pozícióban áll, szabadon elhagyhatja a Red Bullt. Ha pedig 2027-ben is marad, de ugyanebben az időszakban nem vezeti a pontversenyt, szintén aktiválhatja a kilépési opciót. Ezek a kitételek aligha kerültek véletlenül a szerződésbe, és nehéz elképzelni, hogy a csapat kezdeményezte őket.
Verstappen tehát egyelőre elkötelezte magát a Red Bull mellett, de nem kizárt, hogy a közeljövőben másik csapat színeiben is láthatjuk.
