Verstappen végre megtalálta partnerét, vajon meddig maradnak együtt?

Miközben Max Verstappen gőzerővel készül a mindent eldöntő, szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjra, a Red Bull immár megtalálta azt a versenyzőt, aki jövőre a négyszeres világbajnok csapattársaként állhat rajthoz. A holland klasszis jelenleg sorozatban ötödik egyéni címéért vív rendkívül kiélezett csatát Lando Norrisszal és Oscar Piastrival, miközben az istálló másik autóját vezető Cunoda Juki csupán a 15. helyen kullog az összetettben. A japán gyenge eredményei miatt az istálló kénytelen volt olyan pilóta után nézni, aki reális esélyekkel küzdhet a dobogós pozíciókért.

Isack Hadjar (jobbra) lesz Max Verstappen (balra) csapattársa 2026-ban Fotó: Mark Thompson

Végül a testvércsapatban szereplő újoncra, Isack Hadjarra esett a választás, aki idén remekül vette fel a sportág ritmusát.

Nagyon hálás vagyok az Red Bullnak, hogy megadta nekem a lehetőséget és a bizalmat, hogy a Forma-1 legmagasabb szintjén versenyezzek. A rengeteg kemény munka után, amit a kiscsapathoz való csatlakozásom óta beletettem, ez hatalmas jutalom

– nyilatkozta a bejelentést követően Hadjar.

Meddig marad együtt Verstappen és Hadjar?

A holland pilóta egyelőre igazi csapattársgyilkosnak számít a Forma–1-ben. Nem azért, mert rossz kapcsolatot ápolna a mellette versenyzőkkel, hanem mert annyival magasabb színvonalon teljesít náluk, hogy a csapat előbb-utóbb türelmét veszti a gyengébbik pilótával szemben, és új partnert keres Verstappen mellé. Daniel Ricciardo az egyetlen, aki igazán fel tudta venni vele a versenyt, csakhogy akkor a holland még tinédzser volt. Azóta öt csapattárs fordult meg mellette, akik közül hárman a közös időszak után végleg kiszorultak a Forma–1 mezőnyéből.

Most ugyanez történt Cunodával is, aki biztosan nem lesz ott a 2026-os rajtrácson, mivel valamennyi istálló már bejelentette a jövő évi két pilótáját. Ennek ellenére Hadjar látszólag kicsit sem izgul, sőt, nem győzi kivárni, hogy a mezőny legjobbja mellett dolgozhasson:

Késznek érzem magam arra, hogy az Red Bullhoz lépjek, és boldog és büszke vagyok, hogy ők is így érzik. Óriási dolog ez, a legjobbakkal dolgozni, és Verstappen mellett tanulni valami olyan, amit már alig várok.

– fogalmazott a fiatal francia.