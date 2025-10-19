"Hiba volt flörtölni Verstappennel" – kitálalt a Forma-1-es főnök

A Mercedes Forma–1-es csapatának vezetője, Toto Wolff nyíltan elismerte, hogy nem volt szerencsés lépés részéről Max Verstappen nyílt megkörnyékezése. A korábban Lewis Hamiltont is sorai között tudó istálló az elmúlt két idény során több alkalommal is érdeklődést mutatott a négyszeres világbajnok holland versenyző iránt, a spekulációk pedig különösen az idei év első felében kaptak szárnyra. Nem is csoda, hiszen a Red Bull teljesítménye az idény közepére látványosan visszaesett, miközben több bennfentes forrás is arról számolt be, hogy a Mercedes a következő szezonban minden eddiginél erősebb autóval rukkolhat elő. Verstappen azonban a nyári szünet vége felé határozottan pontot tett a találgatások végére, és világossá tette: 2026-ban is marad a az energiaitalgyártó cég által szponzorált csapatnál.

Max Verstappen nem engedett a Mercedes csábításának Fotó: Jayce Illman

A Verstappen-Mercedes viszonnyal kapcsolatos kételyek szerdán, az Amerikai Nagydíj előtt tisztázódtak, amikor a csapat bejelentette, hogy George Russell és a fiatal olasz tehetség, Kimi Antonelli 2026-ban is a csapat versenyzői maradnak. Russel korábban azt állította, hogy a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalásait azért függesztették fel, mert a Mercedes Verstappen után koslatott a júniusi Osztrák Nagydíj környékén.

Az austini versenyhétvége előtt természetesen az újságírók is érdeklődtek a témával kapcsolatban. Wolff ezúttal nyíltan vállalta korábbi döntéseit, és önkritikusan értékelte a történteket.

Az igazság az, hogy tanulni kell a hibáinkból. Nem volt szándékos flörtölés, inkább csak véletlen volt. Világos, hogy le kellett folytatnunk ezt az egyeztetést és végül úgy alakult, hogy ugyanazon a helyen jelentünk meg a nyáron Verstappennel. Ez nem mutatott jól, és mindenkit megzavart. Ez viszont már a múlté, mindent tisztáztunk és továbblépettünk

– nyilatkozta a csapatfőnök a Sky Sportsnak.

Max Verstappen és Toto Wolff a nyári szünetben Szardíniában találkoztak, ami pletykákat indított el a lehetséges átigazolásáról. Erre utalt a sajtónak adott válaszban az osztrák, amelyben nem árulta el, hogy valóban közel álltak-e a holland leigazolásához, vagy csupán kezdetleges tárgyalásokról volt szó.