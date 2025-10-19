"Hiba volt flörtölni Verstappennel" – kitálalt a Forma-1-es főnök

A Mercedes Forma–1-es csapatának vezetője, Toto Wolff nyíltan elismerte, hogy nem volt szerencsés lépés részéről Max Verstappen nyílt megkörnyékezése. A korábban Lewis Hamiltont is sorai között tudó istálló az elmúlt két idény során több alkalommal is érdeklődést mutatott a négyszeres világbajnok holland versenyző iránt, a spekulációk pedig különösen az idei év első felében kaptak szárnyra. Nem is csoda, hiszen a Red Bull teljesítménye az idény közepére látványosan visszaesett, miközben több bennfentes forrás is arról számolt be, hogy a Mercedes a következő szezonban minden eddiginél erősebb autóval rukkolhat elő. Verstappen azonban a nyári szünet vége felé határozottan pontot tett a találgatások végére, és világossá tette: 2026-ban is marad a az energiaitalgyártó cég által szponzorált csapatnál.
A Verstappen-Mercedes viszonnyal kapcsolatos kételyek szerdán, az Amerikai Nagydíj előtt tisztázódtak, amikor a csapat bejelentette, hogy George Russell és a fiatal olasz tehetség, Kimi Antonelli 2026-ban is a csapat versenyzői maradnak. Russel korábban azt állította, hogy a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalásait azért függesztették fel, mert a Mercedes Verstappen után koslatott a júniusi Osztrák Nagydíj környékén.
Az austini versenyhétvége előtt természetesen az újságírók is érdeklődtek a témával kapcsolatban. Wolff ezúttal nyíltan vállalta korábbi döntéseit, és önkritikusan értékelte a történteket.
Az igazság az, hogy tanulni kell a hibáinkból. Nem volt szándékos flörtölés, inkább csak véletlen volt. Világos, hogy le kellett folytatnunk ezt az egyeztetést és végül úgy alakult, hogy ugyanazon a helyen jelentünk meg a nyáron Verstappennel. Ez nem mutatott jól, és mindenkit megzavart. Ez viszont már a múlté, mindent tisztáztunk és továbblépettünk
– nyilatkozta a csapatfőnök a Sky Sportsnak.
Max Verstappen és Toto Wolff a nyári szünetben Szardíniában találkoztak, ami pletykákat indított el a lehetséges átigazolásáról. Erre utalt a sajtónak adott válaszban az osztrák, amelyben nem árulta el, hogy valóban közel álltak-e a holland leigazolásához, vagy csupán kezdetleges tárgyalásokról volt szó.
Felmerültek olyan felvetések, hogy a Mercedes 2027-ben újra megpróbálhatja leigazolni Verstappent, viszont ezeket a pletykákat is megcáfolta Wolff:
Az embernek stabilitásra van szüksége, és egy egyéves szerződés senkinek sem jó. Nem mennék részletekbe, de vannak bizonyos záradékok, amik szabályozzák ezt. Nagyon elégedettek vagyunk ezzel a felállással, az egyensúly is jó, szóval nincsenek kétségek.
Egyelőre nagyon magabiztosan nyilatkozott a csapatfőnök. Ha azonban Verstappen jelenlegi csapata a következő szezonban egy kevésbé versenyképes autót rak össze, minden bizonnyal ismét felröppennek az ideihez hasonló pletykák, és aligha létezik olyan csapat, amely ne szeretné soraiban tudni a négyszeres világbajnokot.
Az igazi Forma–1-rajongó folyamatosan számolja a napokat a vb-futamok között. Nem csoda, hiszen a világbajnoki pontvadászat egyre izgalmasabb: Verstappen újabb címre hajt, de ott vannak a kihívók is! Minden versenyhétvége újabb drámát, taktikai csatát és előzési parádét ígér. A magyar nézők rekordnézettséget produkálnak, és mindenki találgatja, kié lesz a pole, ki viszi a győzelmet. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.