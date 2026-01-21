Kiderült Michael Schumacher szomorú titka, megszólalt a Forma-1 legendája

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ross Brawn három csapatnál is a főnöke volt, és máig látogathatja a Forma-1 nagybeteg ikonját. "Az Agy" meglepő kijelentést tett Michael Schumacherről.
A Jordan istállónál tett 1991-es szárnypróbálgatása után Michael Schumacher a Benettonnál nyerte az első két világbajnoki címét a Forma-1-ben, igazán kiemelkedő és páratlan időszakát azonban a Ferrarinál töltötte: a német autóversenyző 2000-től 2004-ig sorozatban ötször végzett az F1 csúcsán. Az ezeket követő – és az első visszavonmulása előtti – két maranellói évében már oda lett a dominanciája. Akkori legendás technikai igazgatója, Ross Brawn most elárulta a visszaesés okát.

Ross Brawn (jobbra) és Michael Schumacher a legendás F1-pilóta 2004-es szuzukai rajt-cél győzelme után
A sokatmondó "Az Agy" néven emlegetett brit F1-szakember szerint 2005-től éppen Schumacher nyomasztóvá vált fölénye ellenszerének szánták az akkor bevezetett jelentős szabályváltozásokat. Ezek legfontosabbika a gumiszabály volt: egy-egy futamon a versenyzőknek egy garnitúra gumival kellett végigmenniük az időmérőn és a versenyen (a motorszabály alapján pedig két versenyhétvégét kellett kibírnia minden hajtóműnek).

– A gumiabroncsok használatának szabályozása fékezett meg minket. 

Egyszerűen túl sikeresek voltunk, és valahogy meg kellett állítaniuk.

– nyilatkozta Brawn, aki a Ferrari-korszak előtt a Benettonnál, utána a Mercedesnél is együtt dolgozott Schumacherrel.

Michael Schumachert csak az FIA tudta legyőzni

Az új gumiszabály az általuk használt Bridgestone-nak több gondot okozott, ellentétben a Michelint használó vetélytársaikkal (mindkétszer a Renault-t hajtó Fernando Alonso győzött).

Az a Ferrari-alakulat máshogy sosem hagyta volna abba a győzelmeket, mert egyszerűen minden tökéletesen működött nálunk 

– utalt arra, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) közbeavatkozása híján Schumacher tovább gyűjtögette volna a vb-címeit.

A 12 éve ápolásra szoruló Schumacher-t máig látogató Ross Brawn hozzátette: a sikersorozatukra visszatekintve az teszi igazán büszkévé, hogy minden évben, minden téren képesek voltak megújulni és fejlődni. A szabályváltoztatások előtti utolsó, 2004-es ikonikus Ferrari F2004-es pedig szerinte minden idők egyik legjobb Forma-1-es autója volt, amellyel Schumi máig rekordot jelentő szezont futott: a szezon 18 futamából 13-at megnyert.

 

