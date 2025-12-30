"Nem akarják, hogy ilyen állapotban lássuk őt" - Michael Schumacherről beszélt a barátja

Tizenkét éve annak, hogy Michael Schumacher élete gyökeresen megváltozott: 2013. december 29-én a francia Alpokban, síelés közben szenvedett súlyos fejsérülést. A hétszeres Forma–1-es világbajnok azóta teljesen visszavonult a nyilvánosság elől, és csak néhány baráti elszólásból tudunk következtetni a jelenlegi állapotára. Ezúttal Richard Hopkins a Red Bull korábbi operatív vezetője, és a német pilóta barátja kotyogta ki, szerinte mikor tudhatunk meg többet Schumiról.

A síbaleset után 12 évvel sem ismert Michael Schumacher állapota Fotó: Paul Gilham

Hopkins a múltban kifejezetten jó kapcsolatot ápolt Schumacherrel, ugyanakkor ma már ő sem tartozik a pilóta legbelső körébe, így nem rendelkezik részletes információkkal a sztár egészségügyi állapotáról.

Ez nehéz, mert az emberi kíváncsiság természetéből fakadóan mindannyian tudni szeretnénk, mi a helyzet. Sajnos az információhiány miatt saját elképzeléseket alkotunk, és könnyen lehet, hogy azért nem tudunk semmit, mert egyszerűen nincs érdemleges információ

– fogalmazott Hopkins a Mirror-nak.

Schumacher állapota sokáig rejtély maradhat

"Azért nem látjuk, mert a család nem akarja, hogy ilyen állapotban nyilvánosság elé kerüljön, de valószínűleg a legtöbben megtippelnénk a helyzetet. Az, hogy folyamatosan kíváncsiak vagyunk, nem biztos, hogy rossz dolog. Ez segít emlékezni rá" – folytatta a korábban F1-es szerelőként is dolgozó szakember, majd hozzátette: szerinte csak a Schumacher halála után látnak majd napvilágot információk: