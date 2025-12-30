"Nem akarják, hogy ilyen állapotban lássuk őt" - Michael Schumacherről beszélt a barátja

Tizenkét éve annak, hogy Michael Schumacher élete gyökeresen megváltozott: 2013. december 29-én a francia Alpokban, síelés közben szenvedett súlyos fejsérülést. A hétszeres Forma–1-es világbajnok azóta teljesen visszavonult a nyilvánosság elől, és csak néhány baráti elszólásból tudunk következtetni a jelenlegi állapotára. Ezúttal Richard Hopkins a Red Bull korábbi operatív vezetője, és a német pilóta barátja kotyogta ki, szerinte mikor tudhatunk meg többet Schumiról.
Hopkins a múltban kifejezetten jó kapcsolatot ápolt Schumacherrel, ugyanakkor ma már ő sem tartozik a pilóta legbelső körébe, így nem rendelkezik részletes információkkal a sztár egészségügyi állapotáról.
Ez nehéz, mert az emberi kíváncsiság természetéből fakadóan mindannyian tudni szeretnénk, mi a helyzet. Sajnos az információhiány miatt saját elképzeléseket alkotunk, és könnyen lehet, hogy azért nem tudunk semmit, mert egyszerűen nincs érdemleges információ
– fogalmazott Hopkins a Mirror-nak.
"Azért nem látjuk, mert a család nem akarja, hogy ilyen állapotban nyilvánosság elé kerüljön, de valószínűleg a legtöbben megtippelnénk a helyzetet. Az, hogy folyamatosan kíváncsiak vagyunk, nem biztos, hogy rossz dolog. Ez segít emlékezni rá" – folytatta a korábban F1-es szerelőként is dolgozó szakember, majd hozzátette: szerinte csak a Schumacher halála után látnak majd napvilágot információk:
Biztos vagyok benne, hogy amikor már nem lesz köztünk, többet megtudunk ezt-azt az elmúlt időszakról. Nem hiszem, hogy amíg életben van, bármi érdemleges információ nyilvánosságra kerülhetne.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.