Majdnem meglincseltek egy autóst, aki állítólag elütött egy gyereket - aztán előkerült a kamerafelvétel...

"Egy városi legenda jutott el hozzánk: a történet szerint egy autós elütött egy kerékpárral közlekedő gyereket, és bizony egészen vad verziók is keringtek az esetről” – áll a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség bejegyzésében, kitérve arra, hogy több negatív reakció és támadás is megjelent a közösségi médiában. E téves információk miatt a hatóság megszerezte és közzétette a közeli kamera felvételét, ami egyértelműen bizonyítja, hogy az autó vezetője teljesen ártatlan volt és nem gázolt, a járdán bicikliző kislány egyensúlyát vesztve az úttestre esett – szerencsére nem a VW Polo elé. A konklúzió: ne ítélkezzünk alap nélkül, a szülők pedig gyakorolják a bringázás fortélyait a gyerekekkel.