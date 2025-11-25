„Rendkívül aljas” – pokollá vált Michael Schumacher családjának élete

Miután tavaly rossz kezekbe került mintegy 1500 digitalizált fotó, videó és dokumentum (többek között orvosi jelentések és gyógyszerlisták) Michael Schumacherről, a cserébe 15 millió eurót (5,8 milliárd forint) követelt bűnbandáról kiderült, hogy a tettesek a család elbocsátott biztonsági alkalmazottjától jutottak a merevlemezekhez. Csakhogy a svájci Schumi-villa számítógépes rendszerét évekig kezelt férfi az első bírósági verdiktet megúszta két év felfüggesztett börtönbüntetéssel és 2400 euró (920 ezer forint) pénzbírsággal. A Forma-1 legendájának családjának élete azóta pokollá vált – derült ki Sabine Kehm szavaiból a fellebbezés hatására magasabb szinten újrakezdett második tárgyalássorozaton.
A hétszeres F1-világbajnok autóversenyző a 2013-as síbalesetekor elszenvedett súlyos koponyasérülés miatt azóta is ápolásra szorul. A felesége, Corinna Schumacher minden eszközzel igyekszik a nyilvánosság elől elzárva, titokban tartani az expilóta hogylétét. A zsarolás óta, de főleg a korábbi alkalmazott főszerepe okán Schumacher családja attól retteg, hogy bármikor megismétlődhet a tavalyi rémálom.
Már csak azért is, mert a két kikerült merevlemez egyike továbbra sem került elő (vagyis továbbra is bármikor kitudódhat Schumacher állapota, amelyet szerettei a magánéletre hivatkozva titkolnak), és mert az 54 éves harmadrendű vádlott nem kapott elrettentő erejű büntetést. Erről tálalt most ki a wuppertali bíróságon Schumi korábbi sajtósa, majd menedzsere, a súlyosbítást követelő család ügyeit képviselő Sabine Kehm.
"A bizalomvesztés ahhoz vezetett, hogy a család sokkal elővigyázatosabb, nagyobb távolságot tart az alkalmazottaival szemben. Én személy szerint rendkívül aljasnak tartom, hogy valaki így ki akarja használni a szenvedést, ezért nagyon is érthető, hogy a családtagok miért lépnek föl keményebben az embereikkel. Az sem indokol ilyesmit, ha valakitől megválnak és emiatt nem boldog.
Corinnát nagy keserűséggel töltötték el a történtek
– mondta a tanúként meghallgatott Sabine Kehm, hozzátéve: az is nyilvánvalóvá vált számukra, hogy a zsarolási kísérlet után egyes médiumok újra lesifotósokat küldtek a titkokat rejtő Schumacher-birtokhoz, ami bizonyos tekintetben korlátozza a lakók szabadságérzetét.
A zsarolási kísérlet fő vádlottját, egy 54 éves, többszörösen büntetett előéletű korábbi kidobóembert első körben három év börtönbüntetésre ítélték ugyan, de 10 ezer euró (3,8 millió forint) óvadék ellenében otthon tartózkodhat. A neki technikai segítséget nyújtó fia megúszta fél év felfüggesztettel. Ők enyhítésért, míg Michael Schumacher családja elrettentő erejű súlyosbításért fellebbezett, ez indokolja a várhatóan december közepéig tartó új jogi eljárást.
