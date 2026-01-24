Schumacher figyelmeztetett, Max Verstappen újabb világbajnokságot bukhat el

A változó szabályok tehetnek keresztbe Max Verstappen világbajnoki álmainak. A Red Bull Forma-1-es pilótája 2021 és 2024 között egyeduralkodó volt, tavaly Lando Norris a McLarennel orozta el tőle a világbajnoki címet. A holland idén visszavágna, de nem lesz könnyű dolga.

Max Verstappennek alkalmazkodnia kellene Fotó: Mark Thompson

A szakértőként, kommentátorként dolgozó Ralf Schumacher azt sugallja, ha a Red Bull új autóját nem Max Verstappen vezetési stílusához tökéletesen alkalmazkodva tervezték, abból a négyszeres világbajnoknak baja támadhat.

Egyelőre nem világos, az RB22-es mire képes. Változott a szabályrendszer, ráadásul a Red Bullnál az új versenyautó tervezésébe az istállótól távozott technikai zseni, Adrian Newey már nem szólt bele

– nyilatkozta Schumacher.

Max Verstappen stílusa nem segít

Az egykori német pilóta úgy véli, Verstappennek esetleg változtatnia kell a vezetési stílusán.

Ő az a típus, aki mindent belead, folyamatosan szimulátorral gyakorol. Csakhogy esetleg az RB22-nél hirtelen brutális alulkormányozottság jelentkezik. Ez esetben Max-nek meg kell változtatnia a vezetési stílusát, mert ha nem teszi, túlterheli az első kerekeket, és akkor esélye sem lesz újabb vb-címre

– festette az ördögöt a falra Schumacher.





