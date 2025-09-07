Hihetetlen hétvége, a győztes Max Verstappen kitálalt az Olasz Nagydíjon történtekről

A pole-pozícióból induló Max Verstappen nyerte a Forma–1-es Olasz Nagydíjat. A Red Bull pilótája jól rajtolt, de mivel átvágni kényszerült az első kanyart, a csapat rászólt a versenyzőre, hogy engedje el Lando Norrist. Két körrel később viszont a holland visszaállt az élre, majd egyre inkább eltávolodott a két McLarentől.

A pole-pozícióból induló Max Verstappen nyerte a Forma–1-es Olasz Nagydíjat Fotó: Rudy Carezzevoli / Getty Images

A 25. körben a kétszeres világbajnok Fernando Alonso számára ért véget a verseny, miután átszántotta az egyik kerékvetőt és az autójában eltört a lengőkar.

A bokszkiállások után Verstappen maradt az élen, és bár a McLaren biztosította Norrist arról, hogy Oscar Piastri elé jön majd vissza, nem így történt. A csapat ezért megkérte az ausztrált, engedje el a britet, hogy aztán szabad legyen a verseny a kettejük között. Norrisnak végül sikerült megtartania a második helyet, a dobogó harmadik fokára pedig Piastri állhatott fel.

Ez egyszerűen legendás volt. Azonnal éreztem, hogy az autó nagyon jó. Az elején volt egy kicsit szerencsétlen helyzet, de utána az autó szinte szárnyalt a pályán. Sikerült felépítenem egy egész futamot jó tempóval, és a stratégiánk is remekül működött. Jobban tudtam nyomni, mert az abroncsok ellenállóbbnak bizonyultak, és az egész nagyon jól nézett ki. A csapat egész hétvégén fantasztikus munkát végzett, minden összeállt, és óriási élmény itt nyerni Monzában

– nyilatkozta a futam után Max Verstappen, aki idei harmadik, karrierje 66. futamgyőzelmét aratta.