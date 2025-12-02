Előre szólunk, Lando Norris ezért nem nyeri meg a Forma-1-et

A közelmúlt egyik legizgalmasabb Forma–1-es szezonja a végéhez közelít, hiszen december első hétvégéjén Abu-Dzabiban találkozik utoljára a mezőny, ahol többek között eldől az is, ki lesz idén az egyéni világbajnok. A mindent eldöntő utolsó futam előtt Lando Norris vezet 12 ponttal a címvédő Max Verstappen, illetve 16 egységgel csapattársa Oscar Piastri előtt. A történelem azonban nem feltétlenül Norris sikerét vetíti előre.

Vajon Piastri (balra) vagy Norris (középen) letaszítja trónjáról Verstappent (jobbra)? Fotó: Clive Rose - Formula 1

A múlt Verstappen mellett szól

Utoljára 2010-ben fordult elő, hogy az évadzáróra érkezve még legalább három pilótának matematikai esélye volt a végső diadalra. Akkor a jelenleg is aktív Fernando Alonso állt az élen, ám Sebastian Vettel drámai fordítással megszerezte első világbajnoki címét. Ráadásul nem ez volt az egyetlen év, amikor hasonló forgatókönyv játszódott le:

az eddigi összes olyan szezonban, amikor az utolsó futamon még hárman is a vb-címért harcoltak, soha nem a finálé előtt vezető pilóta lett a bajnok.

2007-ben Kimi Räikkönen a harmadik helyről hódította el a világbajnoki címet, így Piastri is joggal reménykedhet még egy váratlan fordulatban. 2007 előtt pedig utoljára a nyolcvanas években alakult ki háromszereplős végjáték, ami jól mutatja, hogy az ilyen drámai kiélezett helyzetekre gyakran hosszú éveket, sőt évtizedeket kell várni.

Vajon Lando Norrisnak sikerül megtörnie ezt a tendenciát, és éllovasként behúzza a háromesélyes finálét? Vagy Max Verstappen megnyeri ötödik világbajnoki címét is? Esetleg Oscar Piastri nevető harmadikként meglepi riválisait?

Egy biztos: Vasárnap (december 6.) parázs összecsapásra van kilátás a F1-es Abu-Dzabi Nagydíjon, amelyről nem érdemes lemaradni. Szerinted ki lesz a végső győztes? Szavazz te is!