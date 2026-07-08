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„Majdnem meghaltam egy lódarázscsípés miatt, az orvos szerint ez az egy dolog mentette meg az életemet”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lódarázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 08. 07:00
injekciócsípésszemélyi edző
Egy férfi kis híján meghalt, és 12 héten át tartó injekciós kezelésre szorul, miután egy lódarázs megcsípte az Egyesült Királyságban.
N.T.
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A személyi edzőként dolgozó Jason Smith éppen a kutyáit sétáltatta az otthona közelében, amikor egy lódarázs megcsípte a combja hátsó részét. Eleinte nem tulajdonított nagy jelentőséget a lódarázscsípésnek, ám nem sokkal később elzsibbadt a lába, az arca és a torka duzzadni kezdett, és egyre nehezebben kapott levegőt.

Majdnem meghalt a lódarázscsípéstől: ez az egy dolog mentette meg
Majdnem meghalt a lódarázscsípéstől: ez az egy dolog mentette meg 
Fotó: Pixabay

Majdnem meghalt a lódarázscsípéstől: ez az egy dolog mentette meg 

Jasonnak még sikerült hazajutnia, de miközben tárcsázta a segélyhívót úgy érezte, hogy elveszíti az eszméletét. Feleségének, Catherine-nek a segélyhívó diszpécsere azt mondta, hogy hozzon egy közeli defibrillátort arra az esetre, ha Jason szívmegállást szenvedne.

Amikor a mentők megérkeztek, adrenalin-injekciót adtak a férfinak, majd kórházba szállították. Ott közölték vele, hogy egy korábbi darázs- vagy lódarázscsípést követően életveszélyes allergia alakult ki nála a darázs- és lódarázsméreggel szemben.

A Nyugat-Sussexben élő, most 56 éves Jason 50 éves korára teljesen életmódot váltott, ami a fizikai állapotát is jelentősen javította. Úgy véli, hogy ez végső soron ez menthette meg az életét is.

A mentős azt mondta nekem: ha nem lennél ilyen jó fizikai állapotban, ennek egészen más kimenetele is lehetett volna. Amikor pedig beértem a kórházba, a kezelőorvos pontosan ugyanezt mondta

– fogalmazott.

Az eset óta Jasonnak mindig magánál kell hordania adrenalin autoinjektort arra az esetre, ha ismét megcsípné egy darázs vagy lódarázs. Jelenleg egy 12 hetes darázsméreg-immunterápiás kezeléssorozaton vesz részt – írja a Daily Star

 

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