A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szerdán észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre többfelé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek.

Fordulat az időjárásban: viharos széllel és záporokkal kísért hőségcsapda jön Fotó: Abhishek sanga / Pexels (illusztráció)

Fordulat az időjárásban: viharos széllel és záporokkal kísért hőségcsapda jön

Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések.

Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.