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Fordulat az időjárásban: viharos széllel és záporokkal kísért hőségcsapda jön

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 08. 06:30
szélzivatarhőség
Időjárás-előrejelzés: szerdán egyre többfelé kisüt a nap, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, miközben sokfelé megerősödik az északnyugati szél. Délután 26–32 fok várható.
N.T.
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A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szerdán észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre többfelé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek.

Fordulat az időjárásban: viharos széllel és záporokkal kísért hőségcsapda jön
Fordulat az időjárásban: viharos széllel és záporokkal kísért hőségcsapda jön  Fotó: Abhishek sanga / Pexels (illusztráció)

Fordulat az időjárásban: viharos széllel és záporokkal kísért hőségcsapda jön 

Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések. 

Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.

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