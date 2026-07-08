Fordulat az időjárásban: viharos széllel és záporokkal kísért hőségcsapda jön 

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szerdán észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre többfelé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek.
Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A zivatarokat is kísérhetik viharos széllökések.
Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
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