Kukacok a szemben? Ha ezt tapasztalod, irány az orvos

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 12:15
Veled is előfordult, hogy fényes nappal homályos foltokat kezdtél látni, amelyeket kanyargó kukacokként észleltél? Ne aggódj, nem került parazita a szemedbe, ám az állapot súlyos látásromláshoz vezethet, így mielőbb indokolt egy szemorvos felkeresése. Cikkünkben eláruljuk, valójában mi okozza a furcsa tüneteket, és miért fontos mihamarabb cselekedni!
Erdei Róbert Arnold
  • A szemben úszkáló „kukacok” a látásromlás hírnökei.
  • Időseknél természetes jelenség, ám fiatalabb korban retinaleváláshoz vezethet.
  • Hirtelen fellépő villanások, növekvő sötét foltok esetén azonnali orvosi vizsgálat javasolt.

Egy folt a szemben sosem játék, mert egyetlen apró elváltozás is súlyos szemkárosodást okozhat. Habár sokan legyintenek a csak esetenként előforduló villanásokra, homályos pöttyökre, kanyargó kukacoknak észlelt tünetekre, nem volna szabad félvállról venni a jeleket, ez az állapot ugyanis kezeletlenül súlyos látásromláshoz, sőt vaksághoz is vezethet.

Idővel látásromláshoz, majd vaksághoz is vezethet a kanyargó kukacokként észlelt homályos foltokat kiváltó állapot. Illusztráció: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock

Korai látásromlás, kukacok a szemben? PVD állhat a tünetek mögött

Egy neves ausztrál szemész szakorvos, dr. Daniel Polya hívta fel a figyelmet nemrég a szemben kanyargó kukacokként észlelt furcsa tünetre, amelynek megjelenése közelgő szemkárosodásra utal. Az állapot kapcsán kifejtette, hogy a szemünk belsejét egy különleges, zselészerű anyag, az úgynevezett üvegtest tölti ki, amelynek 80 százalékát kollagénrostok alkotják. Idővel a szervezet kollagéntermelése csökken, így nem véletlen, hogy a látásromlás az öregedés egyik első jele. Ilyenkor a rostok összecsomósodnak, amelyeket apró árnyékként, vagy mozgó, homályos foltként látunk. A laikusok ezt szokták „szemkukacnak” nevezni.

Ha a tünetekkel nem fordulunk időben orvoshoz, annak gyors látásromlás lehet a következménye, hosszú távú kezeletlenség esetén pedig az állapot vaksághoz is vezethet.

Az állapot súlyosbodását jelzi, ha a homályos foltokat úszó fekete foltok váltják fel, aminek hátterében a hátsó üvegtesti határhártya leválása (PVD) állhat. Habár ezen a folyamaton előbb-utóbb mindenki átesik, hiszen egy természetes öregedési folyamat, ha a tünetek fiatal korban jelentkeznek, akkor a páciens szeme világa veszélybe kerül.

Rendkívül elszomorító, amikor valaki már csak akkor jön el hozzám, amikor levált a retinája

– szögezte le dr. Polya, kifejtve, hogy a kezdetben jelentkező homályos látás idején még csak 5 százalék az esély arra, hogy a beteg retinája elszakad, leválik, ám ha az illető halogatja a kivizsgálást, akkor idővel 50 százalék eséllyel teljesen megvakulhat.

Ekkor fordulj orvoshoz

A szakember szerint ha az alábbiakat tapasztalod, azonnal fordulj orvoshoz:

  • a látótérben hirtelen felbukkanó, rajzó foltok;
  • a retina húzódását jelző, csukott szemnél is jelentkező villámok, szikrák látványa;
  • sötét árnyék bekúszása a látótér széléről annak közepe felé.

Rettegsz a látásvizsgálattól? Játszd le ezt a videót, hogy megtudj róla minden részletet:

(LADBible)

