Kitálalt a rákkutató: ezeket az ételeket kerüld, ha el akarod kerülni a gyilkos kórt – meg fogsz lepődni a listán!

A rák kegyetlen betegség, amely látszólag bárkit, bármikor érinthet. Bár nincs olyan élelmiszer, amely önmagában biztosan rákot okozna, a kutatások szerint vannak olyan táplálékok és táplálkozási szokások, amelyek növelhetik bizonyos daganatos betegségek kockázatát. Ezekről beszélt most egy rákkutató, felfedve, miket nem fogyaszt, hogy elkerülje a rákos megbetegedéseket.

Kitálalt a rákkutató: elárulta, mely ételeket érdemes kerülni

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Itt a lista: ezeket az ételeket kerüld a rákkutató szerint

Sasha Bondarenko rákkutató laboratóriumokban dolgozott, és a rákos sejtek DNS-szintű változásait vizsgálta. Épp ezért kiemelte: nem helyes azt mondani, hogy egy adott étel „rákot okoz”, mert a daganatos betegségek kialakulása rendkívül összetett folyamat. Hozzátette azonban, hogy vannak olyan termékek, amelyekről elegendő adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy a hosszú távú kockázataikat komolyan vegyük. Ilyenek például a feldolgozott húsok, a bacon, a virsli, a kolbász, a felvágottak. Ezen ételek túlzott fogyasztása és a rákos megbetegedések kialakulása között már egyértelműen fedezhető fel összefüggés, különösen a vastagbélrák esetében.

A következő az alkohol. Sasha kiemelte: a közhiedelemmel ellentétben ilyen értelemben semmi különbség egy drága vörösbor és bármilyen tömény szesz között.

Az etanol ugyanaz az etanol: kapcsolatba hozható az emlőrákkal, májrákkal, vastagbélrákkal, szájüregi daganatokkal, torokrákkal, nyelőcsőrákkal, gégerákkal

– sorolta, hozzátéve: az erősen megégett vagy szenes ételek ugyanolyan károsak, mert károsíthatják a DNS-t, pont úgy, ahogy a túlsütött, keményítő tartalmú ételek is, mint például a burgonyachips vagy épp a túl barnára sütött sültkrumpli, illetve bármilyen más krumplis étel – írja a LadBible.