Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Iván névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a rákkutató: ezeket az ételeket kerüld, ha el akarod kerülni a gyilkos kórt – meg fogsz lepődni a listán!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rák
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 11:00
egészségrákkutatás
A szakértő azt is elárulta: semmi különbség nincs aközött, hogy drága bort kortyolgatunk vagy olcsó szeszt gurítunk le.

A rák kegyetlen betegség, amely látszólag bárkit, bármikor érinthet. Bár nincs olyan élelmiszer, amely önmagában biztosan rákot okozna, a kutatások szerint vannak olyan táplálékok és táplálkozási szokások, amelyek növelhetik bizonyos daganatos betegségek kockázatát. Ezekről beszélt most egy rákkutató, felfedve, miket nem fogyaszt, hogy elkerülje a rákos megbetegedéseket.

Kitálalt a rákkutató: elárulta, mely ételeket érdemes kerülni
Kitálalt a rákkutató: elárulta, mely ételeket érdemes kerülni
Fotó: Unsplash

Itt a lista: ezeket az ételeket kerüld a rákkutató szerint

Sasha Bondarenko rákkutató laboratóriumokban dolgozott, és a rákos sejtek DNS-szintű változásait vizsgálta. Épp ezért kiemelte: nem helyes azt mondani, hogy egy adott étel „rákot okoz”, mert a daganatos betegségek kialakulása rendkívül összetett folyamat. Hozzátette azonban, hogy vannak olyan termékek, amelyekről elegendő adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy a hosszú távú kockázataikat komolyan vegyük. Ilyenek például a feldolgozott húsok, a bacon, a virsli, a kolbász, a felvágottak. Ezen ételek túlzott fogyasztása és a rákos megbetegedések kialakulása között már egyértelműen fedezhető fel összefüggés, különösen a vastagbélrák esetében. 

A következő az alkohol. Sasha kiemelte: a közhiedelemmel ellentétben ilyen értelemben semmi különbség egy drága vörösbor és bármilyen tömény szesz között.

Az etanol ugyanaz az etanol: kapcsolatba hozható az emlőrákkal, májrákkal, vastagbélrákkal, szájüregi daganatokkal, torokrákkal, nyelőcsőrákkal, gégerákkal 

– sorolta, hozzátéve: az erősen megégett vagy szenes ételek ugyanolyan károsak, mert károsíthatják a DNS-t, pont úgy, ahogy a túlsütött, keményítő tartalmú ételek is, mint például a burgonyachips vagy épp a túl barnára sütött sültkrumpli, illetve bármilyen más krumplis étel – írja a LadBible.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu