Tényleg csak apró bőrhiba vagy komoly betegséget jelez? Így néz ki a véranyajegy

Sokan pánikba esnek, amikor a tükörbe nézve apró, rubinvörös pöttyöket fedeznek fel a bőrükön. Bár a köznyelv piros anyajegyként vagy véranyajegyként ismeri őket, a bőrgyógyászatban a rubin naevus vagy cseresznye-angioma kifejezés használatos. Szinte bármelyik életkorban feltűnhetnek, függetlenül a bőrtípustól, és elsőre ijesztőek lehetnek, azonban az esetek többségében ártalmatlanok. Ennek ellenére érdemes tisztában lenni a kialakulásának okaival, a kezelési lehetőségekkel és a jelekkel, amelyek belső szervi problémákra utalhatnak.
A véranyajegyek valójában nem valódi anyajegyek, csupán a bőr alatti apró véredények, hajszálerek jóindulatú túlnövekedései, burjánzásai. Két fő formájuk létezik: a bőrfelszínbe simuló, halványabb sík angioma, valamint a tapintható, kissé kiemelkedő és élénkebb árnyalatú cseresznye-angioma. Leggyakrabban a törzsön, a hason, a háton és a mellkason jelennek meg, de a végtagokon vagy akár az arcon is felbukkanhatnak. A piros anyajegy kialakulásának hátterében elsősorban a genetikai hajlam és a természetes öregedési folyamat áll. Jellemzően 30 éves kor felett kezdenek elszaporodni, és az évek előrehaladtával számuk és méretük is növekedhet. A genetika mellett a hormonális változások (például a várandósság alatti megváltozott hormonszintek), a tartós és intenzív napsugárzás, valamint a kisebb bőrsérülések is fokozhatják a burjánzását.
Bár a rubin naevus önmagában ártalmatlan, van egy fontos szempont, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha a bőrön hirtelen, ugrásszerűen és rendkívül nagy számban jelennek meg ilyen vörös képletek, az a májfunkció zavarára hívhatja fel a figyelmet. A máj a szervezet első számú méregtelenítő központja. Ha a működése valamilyen betegség – például zsírmáj, májgyulladás (hepatitis) vagy krónikus túlterheltség – miatt korlátozottá válik, az anyagcsere-folyamatok felborulnak, ami a bőrfelszínen is látható nyomot hagyhat. Természetesen néhány piros pötty miatt nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni, de ha a jelenséget fáradékonyság, hasi diszkomfort vagy a szemfehérje sárgás elszíneződése kíséri, feltétlenül szükséges egy alapos labor- és orvosi vizsgálat.
A bőrgyógyászati szűrés nemcsak a barna, hanem a piros anyajegyek esetében is indokolt, amennyiben az alábbi elváltozásokat tapasztaljuk:
Ha a véranyajegy esztétikailag zavaró, vagy olyan helyen van, ahol a ruházat (például melltartóvonal, övrész) folyamatosan dörzsöli, biztonságosan eltávolítható. A modern bőrgyógyászatban három fő technika terjedt el:
Otthoni körülmények között, népi praktikákkal szigorúan tilos és életveszélyes megkísérelni az eltávolítást, mivel ez súlyos fertőzésekhez, csillapíthatatlan vérzéshez és maradandó, csúnya hegképződéshez vezet!
A genetikán nem tudunk változtatni, de sokat tehetünk bőrünk védelméért. Legfontosabb a szigorú fényvédelem: a magas faktorszámú naptejek használata gátolja az erek károsodását és tágulását. A bőr rendszeres hidratálása és a kíméletes, irritációmentes kozmetikumok használata szintén erősíti a bőr védőrétegét. Amennyiben sor került az eltávolításra, a kezelt területet óvni kell a közvetlen napfénytől a pigmentáció elkerülése érdekében, és az orvos által javasolt sebgyógyító, hámregeneráló krémekkel kell ápolni a tökéletes végeredményért.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
