Tényleg csak apró bőrhiba vagy komoly betegséget jelez? Így néz ki a véranyajegy

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 16:15
Kis vörös pöttyöket vettél észre a bőrödön? Bár a piros anyajegyek többsége ártatlan, a hirtelen megszaporodó vörös foltok mögött komolyabb betegség is állhat. Olvasd el, mit üzen a bőröd!
Porosz Viktória
  • A piros anyajegyek általában ártalmatlan, jóindulatú hajszálér-burjánzások.
  • A hirtelen, nagy számban megjelenő vörös pöttyök belső szervi problémákra utalhatnak.
  • Megfelelő bőrvédelemmel csökkenthetjük a kialakulásukat.

Sokan pánikba esnek, amikor a tükörbe nézve apró, rubinvörös pöttyöket fedeznek fel a bőrükön. Bár a köznyelv piros anyajegyként vagy véranyajegyként ismeri őket, a bőrgyógyászatban a rubin naevus vagy cseresznye-angioma kifejezés használatos. Szinte bármelyik életkorban feltűnhetnek, függetlenül a bőrtípustól, és elsőre ijesztőek lehetnek, azonban az esetek többségében ártalmatlanok. Ennek ellenére érdemes tisztában lenni a kialakulásának okaival, a kezelési lehetőségekkel és a jelekkel, amelyek belső szervi problémákra utalhatnak.

A bőrön megjelenő piros anyajegy legtöbbször ártalmatlan hajszálér-burjánzás, de a hirtelen változásokat mindig ellenőrizni kell / Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN /   shutterstock

Mi az a piros anyajegy, és miért alakul ki?

A véranyajegyek valójában nem valódi anyajegyek, csupán a bőr alatti apró véredények, hajszálerek jóindulatú túlnövekedései, burjánzásai. Két fő formájuk létezik: a bőrfelszínbe simuló, halványabb sík angioma, valamint a tapintható, kissé kiemelkedő és élénkebb árnyalatú cseresznye-angioma. Leggyakrabban a törzsön, a hason, a háton és a mellkason jelennek meg, de a végtagokon vagy akár az arcon is felbukkanhatnak. A piros anyajegy kialakulásának hátterében elsősorban a genetikai hajlam és a természetes öregedési folyamat áll. Jellemzően 30 éves kor felett kezdenek elszaporodni, és az évek előrehaladtával számuk és méretük is növekedhet. A genetika mellett a hormonális változások (például a várandósság alatti megváltozott hormonszintek), a tartós és intenzív napsugárzás, valamint a kisebb bőrsérülések is fokozhatják a burjánzását. 

Mikor jelez bajt a piros anyajegy? 

Bár a rubin naevus önmagában ártalmatlan, van egy fontos szempont, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha a bőrön hirtelen, ugrásszerűen és rendkívül nagy számban jelennek meg ilyen vörös képletek, az a májfunkció zavarára hívhatja fel a figyelmet. A máj a szervezet első számú méregtelenítő központja. Ha a működése valamilyen betegség – például zsírmáj, májgyulladás (hepatitis) vagy krónikus túlterheltség – miatt korlátozottá válik, az anyagcsere-folyamatok felborulnak, ami a bőrfelszínen is látható nyomot hagyhat. Természetesen néhány piros pötty miatt nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni, de ha a jelenséget fáradékonyság, hasi diszkomfort vagy a szemfehérje sárgás elszíneződése kíséri, feltétlenül szükséges egy alapos labor- és orvosi vizsgálat.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A bőrgyógyászati szűrés nemcsak a barna, hanem a piros anyajegyek esetében is indokolt, amennyiben az alábbi elváltozásokat tapasztaljuk:

  • Ha a képlet mérete rövid időn belül látványosan megnő.
  • Vérzik vagy váladékozik mechanikai behatás nélkül is.
  • Megváltozik a színe és az alakja, ha sötétebbé, kékesfeketévé válik, vagy a szélei szabálytalanná válnak.
  • Ha az érintett terület folyamatosan viszket, feszül vagy fáj.

Eltávolítási és kezelési módszerek

Ha a véranyajegy esztétikailag zavaró, vagy olyan helyen van, ahol a ruházat (például melltartóvonal, övrész) folyamatosan dörzsöli, biztonságosan eltávolítható. A modern bőrgyógyászatban három fő technika terjedt el:

  1. Lézeres kezelés: a legkorszerűbb és legnépszerűbb opció. A lézersugár célzottan a tágult erekben található hemoglobinban nyelődik el, elzárja a hajszálereket, miközben a környező egészséges szövetek teljesen sértetlenek maradnak. Gyors, minimális kellemetlenséggel jár, és szinte nyomtalanul gyógyul.
  2. Krioterápia (fagyasztás): folyékony nitrogén alkalmazásával az orvos célzottan lefagyasztja a szövetet, amely elhal, majd néhány napon belül leválik. Kisebb elváltozások esetén rendkívül hatékony.
  3. Sebészeti kimetszés: nagyobb méretű, mélyebbre nyúló vagy nehezen hozzáférhető elváltozásoknál alkalmazzák.

Otthoni körülmények között, népi praktikákkal szigorúan tilos és életveszélyes megkísérelni az eltávolítást, mivel ez súlyos fertőzésekhez, csillapíthatatlan vérzéshez és maradandó, csúnya hegképződéshez vezet!

Meg lehet előzni a piros anyajegyek kialakulását?

A genetikán nem tudunk változtatni, de sokat tehetünk bőrünk védelméért. Legfontosabb a szigorú fényvédelem: a magas faktorszámú naptejek használata gátolja az erek károsodását és tágulását. A bőr rendszeres hidratálása és a kíméletes, irritációmentes kozmetikumok használata szintén erősíti a bőr védőrétegét. Amennyiben sor került az eltávolításra, a kezelt területet óvni kell a közvetlen napfénytől a pigmentáció elkerülése érdekében, és az orvos által javasolt sebgyógyító, hámregeneráló krémekkel kell ápolni a tökéletes végeredményért.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
