Tényleg csak apró bőrhiba vagy komoly betegséget jelez? Így néz ki a véranyajegy

A piros anyajegyek általában ártalmatlan, jóindulatú hajszálér-burjánzások.

A hirtelen, nagy számban megjelenő vörös pöttyök belső szervi problémákra utalhatnak.

Megfelelő bőrvédelemmel csökkenthetjük a kialakulásukat.

Sokan pánikba esnek, amikor a tükörbe nézve apró, rubinvörös pöttyöket fedeznek fel a bőrükön. Bár a köznyelv piros anyajegyként vagy véranyajegyként ismeri őket, a bőrgyógyászatban a rubin naevus vagy cseresznye-angioma kifejezés használatos. Szinte bármelyik életkorban feltűnhetnek, függetlenül a bőrtípustól, és elsőre ijesztőek lehetnek, azonban az esetek többségében ártalmatlanok. Ennek ellenére érdemes tisztában lenni a kialakulásának okaival, a kezelési lehetőségekkel és a jelekkel, amelyek belső szervi problémákra utalhatnak.

A bőrön megjelenő piros anyajegy legtöbbször ártalmatlan hajszálér-burjánzás, de a hirtelen változásokat mindig ellenőrizni kell / Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN / shutterstock

Mi az a piros anyajegy, és miért alakul ki?

A véranyajegyek valójában nem valódi anyajegyek, csupán a bőr alatti apró véredények, hajszálerek jóindulatú túlnövekedései, burjánzásai. Két fő formájuk létezik: a bőrfelszínbe simuló, halványabb sík angioma, valamint a tapintható, kissé kiemelkedő és élénkebb árnyalatú cseresznye-angioma. Leggyakrabban a törzsön, a hason, a háton és a mellkason jelennek meg, de a végtagokon vagy akár az arcon is felbukkanhatnak. A piros anyajegy kialakulásának hátterében elsősorban a genetikai hajlam és a természetes öregedési folyamat áll. Jellemzően 30 éves kor felett kezdenek elszaporodni, és az évek előrehaladtával számuk és méretük is növekedhet. A genetika mellett a hormonális változások (például a várandósság alatti megváltozott hormonszintek), a tartós és intenzív napsugárzás, valamint a kisebb bőrsérülések is fokozhatják a burjánzását.

Mikor jelez bajt a piros anyajegy?

Bár a rubin naevus önmagában ártalmatlan, van egy fontos szempont, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha a bőrön hirtelen, ugrásszerűen és rendkívül nagy számban jelennek meg ilyen vörös képletek, az a májfunkció zavarára hívhatja fel a figyelmet. A máj a szervezet első számú méregtelenítő központja. Ha a működése valamilyen betegség – például zsírmáj, májgyulladás (hepatitis) vagy krónikus túlterheltség – miatt korlátozottá válik, az anyagcsere-folyamatok felborulnak, ami a bőrfelszínen is látható nyomot hagyhat. Természetesen néhány piros pötty miatt nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni, de ha a jelenséget fáradékonyság, hasi diszkomfort vagy a szemfehérje sárgás elszíneződése kíséri, feltétlenül szükséges egy alapos labor- és orvosi vizsgálat.