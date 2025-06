/Anyajegy vagy bőrrák? Így ismerheted fel a különbséget nyáron

A legtöbb bőrelváltozás jóindulatú, de nem szabad elbagatellizálni a jeleket. A bőrrák az egyik leggyakoribb daganattípus, ugyanakkor jól felismerhető, ha tudod, mire figyelj.

Anyajegy vagy bőrrák? Érdemes rendszeresen ellenőriztetni

Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Nem minden anyajegy ártalmatlan

Az anyajegyek jellemzően már gyerekkorban megjelennek a bőrünkön. Ezek általában sima felszínűek, világos- vagy sötétbarnák, és hosszú ideig változatlanok maradnak. Az esetek többségében teljesen ártalmatlanok, azonban gyanúra adhat okot, ha felnőttkorban új anyajegyek jelennek meg, vagy a meglévők színe, formája, vagy mérete idővel megváltozik. Nem szabad figyelmen kívül hagyni például, ha megfakulnak, elsötétednek, a szélük elmosódik, a felszínük kiemelkedik a bőrből, vagy érzékenyek lesznek. Ilyen esetekben ugyanis megvan rá az esély, hogy anyajegyből alakul ki bőrrák, azaz melanoma. Főként akkor érdemes odafigyelni, ha erős UV-hatás éri a bőrünket, például gyakori napozás vagy szoláriumozás miatt. A megelőzésért a legtöbb, amit tehetünk, hogy rendszeresen kenjük magunkat fényvédővel.

Ilyenkor fordulj orvoshoz

A szakemberek egy egyszerű szűrőmódszert, az „ABCDE” szabályt javasolják. Ez segíthet abban, hogy felismerd, mikor kell egy folttal vagy anyajeggyel bőrgyógyászhoz fordulnod.

A – aszimmetria (asymmetry): ha a folt egyik fele nem olyan, mint a másik

B – szegély (border): ha szabálytalan, elmosódott vagy csipkés a széle

C – szín (color): ha többféle árnyalatot tartalmaz (barna, fekete, vörös, fehér), vagy megváltozott a színe a korábbihoz képest

D – átmérő (diameter): ha nagyobb, mint 6 mm

E – elváltozás (evolving): ha változik a mérete, formája vagy színe, esetleg viszketni, vérezni kezd

A változások lassan, hónapok alatt is kialakulhatnak, de az is előfordul, hogy hirtelen tűnik fel valami új. Már egyetlen gyanús jellemző is elég lehet ahhoz, hogy érdemes legyen orvoshoz fordulni.

A bőrrák három leggyakoribb típusa

A bőrrák három leggyakoribb formája az úgynevezett bazálsejtes karcinóma, a laphámsejtes karcinóma, és a melanoma. Mindhárom kialakulhat UV-sugárzás hatására, de különböző módon jelennek meg:

A bazálsejtes karcinóma gyakran gyöngyházfényű, kicsit áttetsző, esetenként vérző, lassan növekvő elváltozás.

A laphámsejtes karcinóma inkább pikkelyes, kérges, néha sebszerű felszínnel jelenik meg, és gyorsabban nő.

A melanoma a legveszélyesebb, de ha időben felfedezik, jól kezelhető. Sötét, szabálytalan szélű foltként kezdődik, de nem ritka a világos vagy akár színtelen változata sem.

Erre figyelj nyáron

A napsugárzás az egyik legerősebb kockázati tényező, így a megelőzésben kiemelten fontos szerepe van a fényvédelemnek. Használj széles spektrumú naptejet, ne napozz a déli órákban, és rendszeresen ellenőrizd a bőrödet. Különösen azokat a területeket figyeld, amelyeket gyakran ér a nap: arc, váll, hát, karok, lábszár.

Ha valami új jelenik meg a bőrödön, amit eddig nem láttál, vagy egy meglévő anyajegy elkezd változni, érdemes időpontot kérni bőrgyógyászhoz. Nem kell megijedni, de jobb kizárni a bajt!