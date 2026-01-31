Felejtsd el a sportot és a diétát: most végre fény derült a hosszú élet titkára

Az emberek a szigorú diétától kezdve a sportokig mindent elkövetnek a hosszú élet érdekében - ám nemrég kiderült, mindezt lehet, hogy hiába teszik.

Ez a hosszú élet titka

Eddigi tanulmányok szerint a hosszú élet csak 10-30%-a függött genetikától, azonban egy friss kutatás alapján ez távolról sem igaz. Számítások szerint a genetikánk akár 55%-ban is befolyásolhatja, hogy milyen hosszú életet élünk.

Ha az élettartamot nagyrészt a genetika határozza meg, akkor az öregedés ütemének befolyásolására szolgáló lehetőségek korlátozottak, különösen az életmódbeli beavatkozások esetében

- mondta el Daniela Bakula és Morten Scheibye-Knudsen, a tanulmány társszerzői.

Az Egyesült Királyságban az átlagos élettartam az elmúlt két évszázadban folyamatosan nőtt - ez 2021 és 2023 között férfiaknál 61,5 év, míg nőknél 61,9 év volt.

A tanulmány egyik fókuszpontja az volt, miért is élnek egyesek tovább, mint mások? A Koppenhágai Egyetem kutatócsoportja ikreket vizsgálva azt találta, hogy amikor a külső tényezők, például a balesetek vagy fertőző betegségek okozta halálesetek száma alacsonyabb volt, a gének szerepe növekedni látszott.

Az öröklött variáció szerepének tisztázása az öregedéssel összefüggő halálozásban ezért központi fontosságú mind a biológiai megértés, mind a társadalmi elvárások szempontjából

- jelentették ki a kutatók.

A szakértők szerint a kutatás megerősíti azt az érvet, hogy meg kell vizsgálni, mely genetikai variánsok kapcsolódnak a hosszú élettartamhoz és melyek befolyásolják az öregedést. Az is lehetséges, hogy az öregedés belső üteme az evolúció során szorosan optimalizált, összhangban más tulajdonságokkal, például a kognitív funkciókkal és az anyagcserével - írja a Daily Mail.