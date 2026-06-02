Károly király lovaggá ütötte a világ egyik legszexibb férfiját

A lovagi cím olyasmi, amiről sokan álmodoznak, de csak kevesen kapják meg. Nos, Károly király most igazán boldoggá tette korunk egyik legsármosabb színészét, akit 2018-ban megválasztottak az év legszexibb férfijának – ráadásul úgy, hogy a héten mutatják be a legújabb filmjét, így nem is lehetne jobb az időzítés.

Idris Elba / Fotó: KGC-158

Károly király lovaggá ütötte Idris Elba színészt, akit olyan alkotásokban láthattunk, mint például a Thor, Hontalan fenevadak, Prometheus vagy a Luther című sorozat.

Sir Idris Elba a fiatalokért tett szolgálatáért kapta meg a lovagi címet, ugyanis hosszú ideje kampányol a késeléses bűncselekmények visszaszorításáért. Június 4-én kerül a magyar mozikba a színész legújabb filmje, Az univerzum védelmezői, ami egy látványos, szórakoztató akció/sci-fi.

Rajta kívül még Betty Brown, Torvill és Dean, Meera Syal és Paul Elliott is megkapta a lovagi címet Károly királytól.

Itt lehet megtekinteni pár képet az eseményről: