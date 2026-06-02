Károly király lovaggá ütötte a világ egyik legszexibb férfiját

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 17:22
Pont a héten kerül bemutatásra a sármos színész legújabb filmje.

A lovagi cím olyasmi, amiről sokan álmodoznak, de csak kevesen kapják meg. Nos, Károly király most igazán boldoggá tette korunk egyik legsármosabb színészét, akit 2018-ban megválasztottak az év legszexibb férfijának – ráadásul úgy, hogy a héten mutatják be a legújabb filmjét, így nem is lehetne jobb az időzítés.

Idris Elba / Fotó: KGC-158

Károly király lovaggá ütötte Idris Elba színészt, akit olyan alkotásokban láthattunk, mint például a Thor, Hontalan fenevadak, Prometheus vagy a Luther című sorozat.

Sir Idris Elba a fiatalokért tett szolgálatáért kapta meg a lovagi címet, ugyanis hosszú ideje kampányol a késeléses bűncselekmények visszaszorításáért. Június 4-én kerül a magyar mozikba a színész legújabb filmje, Az univerzum védelmezői, ami egy látványos, szórakoztató akció/sci-fi.

Rajta kívül még Betty Brown, Torvill és Dean, Meera Syal és Paul Elliott is megkapta a lovagi címet Károly királytól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
