Így néz ki a férfi, aki bebarnult egy gyógyszertől

Egy férfi a tökéletes barna színt szerette volna elérni. Ennek érdekében egy kísérleti gyógyszert fecskendezett magába.

A gyógyszer a melanin nevű sötét pigment termelődését serkenti.

A barnulásnak súlyos ára van: vesekárosodást és veseinfarktust okozhat a készítmény használata.

Drasztikusan megváltoztatja a meglévő anyajegyek szerkezetét és méretét.

Brutális mellékhatásként tartós, fájdalmas és szövetkárosító reakciót válthat ki.

Semmilyen védelmet nem nyújt a leégés és a bőrrák ellen.

Nyáron szinte mindenkinek az a célja, hogy szép, bronzos barna bőre legyen, egyesek pedig képesek a végletekig elmenni ennek érdekében. Egy férfi például a közösségi médiában osztott meg magáról nemrég egy előtte-utána fotót, amelyen azt mutatta be, mennyit barnult egy kísérleti vakcinának köszönhetően. A magát Melanotan2-nek nevező Reddit-felhasználó büszkén mesélte el a kíváncsi követőinek, hogy nagyjából 17 éve használja a Melanotan II nevű szintetikus peptidet. Ez a szer közvetlenül a bőr pigmentsejtjeit stimulálja, hogy több melanint termeljenek, amitől a bőr extrém módon besötétedik. A bökkenő csak az, hogy a szer forgalmazása szigorúan illegális az Egyesült Királyságban.

Barnulás fehérről feketére / Fotó: Donald Iain Smith / Getty Images

A barnulás nem működik napfény nélkül

Napfény nélkül a szer nem tudja kifejteni a hatását, ezért a férfi nem is alkalmazza a téli évszakokban. Ellenben minden nyári szezont egy „feltöltési fázissal” kezd, és nagyjából két hét kell ahhoz, hogy a cucc beindítsa a barnulást. Mint azt elmondta, a szer semmit sem véd leégés ellen, sőt, bizarr mellékhatásai vannak. A drasztikusan csökkenő étvágy mellett egy furcsa, a reggeli nyújtózáshoz hasonló kényszeres érzésről számolt be, amely minden egyes injekció beadása után másfél órával menetrendszerűen jelentkezik nála.

Az orvosok szerint az életével játszik a barnulás érdekében

Dr. Donald Grant klinikai tanácsadó figyelmeztetett: mivel egy teljesen szabályozatlan feketepiaci termékről van szó, a felhasználóknak valójában fogalmuk sincs, mit juttatnak a véráramukba. A Melanotan II bizonyítottan növeli a melanóma (bőrrák) kialakulásának kockázatát, elszínezi az anyajegyeket, a legsúlyosabb esetekben pedig rhabdomyolysist (izomszövet-szétesést) és veseinfarktust – a vese vérellátásának hirtelen megszűnését – okozhat, ami azonnali kórházi sürgősségi ellátást igényel. Habár a Botched című plasztikai sebészeti reality sztárja, dr. Terry Dubrow is megerősítette, hogy a szer tisztán kísérleti fázisban ragadt, veszélyes és illegális, a brit férfi szerint az eredményei így is „lenyűgözők” – még akkor is, ha a kommentelők szerint már rég átlépte a jó ízlés és az egészséges kinézet határát.