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Férfi barnulás után félmeztelenül a tükörben

Így néz ki a férfi, aki bebarnult egy gyógyszertől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors barnulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 16:45
melaninkísérleti vakcinaegészség
A bronzos barnulásért sokan hajlamosak a végletekig elmenni, de egy meg nem nevezett brit férfi minden képzeletet felülmúl. Az illető csaknem két évtizede fecskendez magába egy kísérleti gyógyszert, hogy elérje a tökéletes barna bőrszínt.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • Egy férfi a tökéletes barna színt szerette volna elérni. Ennek érdekében egy kísérleti gyógyszert fecskendezett magába.
  • A gyógyszer a melanin nevű sötét pigment termelődését serkenti.
  • A barnulásnak súlyos ára van: vesekárosodást és veseinfarktust okozhat a készítmény használata.
  • Drasztikusan megváltoztatja a meglévő anyajegyek szerkezetét és méretét.
  • Brutális mellékhatásként tartós, fájdalmas és szövetkárosító reakciót válthat ki.
  • Semmilyen védelmet nem nyújt a leégés és a bőrrák ellen.

Nyáron szinte mindenkinek az a célja, hogy szép, bronzos barna bőre legyen, egyesek pedig képesek a végletekig elmenni ennek érdekében. Egy férfi például a közösségi médiában osztott meg magáról nemrég egy előtte-utána fotót, amelyen azt mutatta be, mennyit barnult egy kísérleti vakcinának köszönhetően. A magát Melanotan2-nek nevező Reddit-felhasználó büszkén mesélte el a kíváncsi követőinek, hogy nagyjából 17 éve használja a Melanotan II nevű szintetikus peptidet. Ez a szer közvetlenül a bőr pigmentsejtjeit stimulálja, hogy több melanint termeljenek, amitől a bőr extrém módon besötétedik. A bökkenő csak az, hogy a szer forgalmazása szigorúan illegális az Egyesült Királyságban.

Barnulás fehérről feketére
Barnulás fehérről feketére / Fotó: Donald Iain Smith / Getty Images

A barnulás nem működik napfény nélkül

Napfény nélkül a szer nem tudja kifejteni a hatását, ezért a férfi nem is alkalmazza a téli évszakokban. Ellenben minden nyári szezont egy „feltöltési fázissal” kezd, és nagyjából két hét kell ahhoz, hogy a cucc beindítsa a barnulást. Mint azt elmondta, a szer semmit sem véd leégés ellen, sőt, bizarr mellékhatásai vannak. A drasztikusan csökkenő étvágy mellett egy furcsa, a reggeli nyújtózáshoz hasonló kényszeres érzésről számolt be, amely minden egyes injekció beadása után másfél órával menetrendszerűen jelentkezik nála.

Tanning log photos
by u/n3glv in Melanotan2

Az orvosok szerint az életével játszik a barnulás érdekében

Dr. Donald Grant klinikai tanácsadó figyelmeztetett: mivel egy teljesen szabályozatlan feketepiaci termékről van szó, a felhasználóknak valójában fogalmuk sincs, mit juttatnak a véráramukba. A Melanotan II bizonyítottan növeli a melanóma (bőrrák) kialakulásának kockázatát, elszínezi az anyajegyeket, a legsúlyosabb esetekben pedig rhabdomyolysist (izomszövet-szétesést) és veseinfarktust – a vese vérellátásának hirtelen megszűnését – okozhat, ami azonnali kórházi sürgősségi ellátást igényel. Habár a Botched című plasztikai sebészeti reality sztárja, dr. Terry Dubrow is megerősítette, hogy a szer tisztán kísérleti fázisban ragadt, veszélyes és illegális, a brit férfi szerint az eredményei így is „lenyűgözők” – még akkor is, ha a kommentelők szerint már rég átlépte a jó ízlés és az egészséges kinézet határát.

Miért veszélyes a Melanotan II?

Az egészségügyi szakértők, köztük dr. Donald Grant háziorvos, arra kérik az érintetteket, hogy azonnal hagyják abba a Melanotan II használatát az azzal járó kockázatok miatt.

„Számos kockázat jár a Melanotan II-vel, ezért jelenleg nem engedélyezett és nem jóváhagyott termék általános használatra az Egyesült Királyságban és Amerikában. A szabályozott gyógyszerekkel ellentétben ezeket a termékeket nem tesztelték megfelelően biztonságosság, minőség vagy hatékonyság szempontjából, és az emberek gyakran nem tudják pontosan, hogy mit visznek be a szervezetükbe. Más barnító módszerekhez hasonlóan ez a termék is bőrrák kialakulásának kockázatát hordozza magában, mivel elsötétítheti a már meglévő anyajegyeket, vagy újak megjelenését okozhatja. Azok az emberek, akik ezt a szintetikus peptidet szedik, gyakran számolnak be közepes vagy súlyos mellékhatásokról, az émelygéstől egészen a vese- vagy izomkárosodásig” – magyarázta az orvos.

Milyen mellékhatásai vannak a Melanotan II-nek?

A British Journal of Dermatology 28, 18 és 64 év közötti ember bevonásával végzett tanulmánya részletezi a gyakran tapasztalt mellékhatásokat. Ezek a következők voltak:

  • hányinger;
  • az anyajegyek visszafordítható sötétedése;
  • a libidó és az erekció fokozódása.

A tanulmány két sokkal súlyosabb, a Melanotan II-vel kapcsolatos lehetséges mellékhatást is megjegyezett. Az egyik a diszpláziás naevus megjelenése, amely egy furcsa kinézetű, gyakran nagy, de szerencsére nem rákosodó anyajegy, míg a másik a veseinfarktus, amely a vesék normális véráramlásának zavarát jelenti. Ez utóbbi egy orvosi vészhelyzet, amely sürgős kórházi kezelést igényel.

Szóval jobb, ha inkább maradunk a hagyományos barnulásnál.

Tudj meg többet a Melatinan II nevű szerről az alábbi videóból:

(LADBible)

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