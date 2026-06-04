Így néz ki a férfi, aki bebarnult egy gyógyszertől

Nyáron szinte mindenkinek az a célja, hogy szép, bronzos barna bőre legyen, egyesek pedig képesek a végletekig elmenni ennek érdekében. Egy férfi például a közösségi médiában osztott meg magáról nemrég egy előtte-utána fotót, amelyen azt mutatta be, mennyit barnult egy kísérleti vakcinának köszönhetően. A magát Melanotan2-nek nevező Reddit-felhasználó büszkén mesélte el a kíváncsi követőinek, hogy nagyjából 17 éve használja a Melanotan II nevű szintetikus peptidet. Ez a szer közvetlenül a bőr pigmentsejtjeit stimulálja, hogy több melanint termeljenek, amitől a bőr extrém módon besötétedik. A bökkenő csak az, hogy a szer forgalmazása szigorúan illegális az Egyesült Királyságban.
Napfény nélkül a szer nem tudja kifejteni a hatását, ezért a férfi nem is alkalmazza a téli évszakokban. Ellenben minden nyári szezont egy „feltöltési fázissal” kezd, és nagyjából két hét kell ahhoz, hogy a cucc beindítsa a barnulást. Mint azt elmondta, a szer semmit sem véd leégés ellen, sőt, bizarr mellékhatásai vannak. A drasztikusan csökkenő étvágy mellett egy furcsa, a reggeli nyújtózáshoz hasonló kényszeres érzésről számolt be, amely minden egyes injekció beadása után másfél órával menetrendszerűen jelentkezik nála.
Dr. Donald Grant klinikai tanácsadó figyelmeztetett: mivel egy teljesen szabályozatlan feketepiaci termékről van szó, a felhasználóknak valójában fogalmuk sincs, mit juttatnak a véráramukba. A Melanotan II bizonyítottan növeli a melanóma (bőrrák) kialakulásának kockázatát, elszínezi az anyajegyeket, a legsúlyosabb esetekben pedig rhabdomyolysist (izomszövet-szétesést) és veseinfarktust – a vese vérellátásának hirtelen megszűnését – okozhat, ami azonnali kórházi sürgősségi ellátást igényel. Habár a Botched című plasztikai sebészeti reality sztárja, dr. Terry Dubrow is megerősítette, hogy a szer tisztán kísérleti fázisban ragadt, veszélyes és illegális, a brit férfi szerint az eredményei így is „lenyűgözők” – még akkor is, ha a kommentelők szerint már rég átlépte a jó ízlés és az egészséges kinézet határát.
Az egészségügyi szakértők, köztük dr. Donald Grant háziorvos, arra kérik az érintetteket, hogy azonnal hagyják abba a Melanotan II használatát az azzal járó kockázatok miatt.
„Számos kockázat jár a Melanotan II-vel, ezért jelenleg nem engedélyezett és nem jóváhagyott termék általános használatra az Egyesült Királyságban és Amerikában. A szabályozott gyógyszerekkel ellentétben ezeket a termékeket nem tesztelték megfelelően biztonságosság, minőség vagy hatékonyság szempontjából, és az emberek gyakran nem tudják pontosan, hogy mit visznek be a szervezetükbe. Más barnító módszerekhez hasonlóan ez a termék is bőrrák kialakulásának kockázatát hordozza magában, mivel elsötétítheti a már meglévő anyajegyeket, vagy újak megjelenését okozhatja. Azok az emberek, akik ezt a szintetikus peptidet szedik, gyakran számolnak be közepes vagy súlyos mellékhatásokról, az émelygéstől egészen a vese- vagy izomkárosodásig” – magyarázta az orvos.
A British Journal of Dermatology 28, 18 és 64 év közötti ember bevonásával végzett tanulmánya részletezi a gyakran tapasztalt mellékhatásokat. Ezek a következők voltak:
A tanulmány két sokkal súlyosabb, a Melanotan II-vel kapcsolatos lehetséges mellékhatást is megjegyezett. Az egyik a diszpláziás naevus megjelenése, amely egy furcsa kinézetű, gyakran nagy, de szerencsére nem rákosodó anyajegy, míg a másik a veseinfarktus, amely a vesék normális véráramlásának zavarát jelenti. Ez utóbbi egy orvosi vészhelyzet, amely sürgős kórházi kezelést igényel.
Szóval jobb, ha inkább maradunk a hagyományos barnulásnál.
Tudj meg többet a Melatinan II nevű szerről az alábbi videóból:
(LADBible)
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