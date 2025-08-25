Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Megőriznéd a nyári barnaságot? Ezek a legjobb napozás utáni trükkök, amikkel sikerülhet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 08:15
Az erős napsugárzás, a sós tengervíz, a klóros medencevíz mind-mind komoly megterhelést jelent a bőröd számára. De hiszed vagy sem, bizonyos praktikákkal és ügyes trükkökkel korrigálhatók az erős napsugárzás okozta kisebb sérülések, és a vonzó nyári barnaság megőrzése is egyszerűbb lesz majd.
Meddig tart a barnaság, és hogyan lehetséges a barnaság megőrzése még a hidegebb napokra is? A nyári barnaság elvesztésének egyik fő oka a hámlás és a nem megfelelően hidratált bőr. Annak érdekében, hogy a nyári színed őszre is megmaradjon, le kell mondanod a hosszas fürdésről, mivel az kiszárítja a bőröd felső hámrétegét. A legjobb a gyors langyos zuhany (nagyon fontos, hogy ne legyen forró a víz!), a tusfürdődet pedig érdemes lecserélnie egy gazdagon hidratáló készítményre. A Fanny magazin ezen felül is összeszedett néhány remek tippet, amivel megőrizheted a nyári barnaságot, akár ősszel is.

Nyári barnaság megőrzése őszre
Nyári barnaság pár lépésben: így tartsd meg gyönyörű színedet még nagyon sokig. 
Fotó: NeonShot /  Shutterstock 

A nyári barnaság megőrzése egyszerűbb, mint gondolnád

  • Belülről áradó szépség

Ragyogni csak akkor tudunk, ha a bőrünk is tökéletesen érzi magát. Ehhez arra van szükség, hogy biztosítsuk számára a megfelelő hidratáltságot. A hideg görögdinnyeturmix tökéletes segítség ehhez: mivel ez a gyümölcs kb. 90%-ban ásványi anyagokban gazdag vízből áll, így kényezteti, feltölti a bőrt. Ráadásul a dinnyelé kalóriatartalma rendkívül alacsony. Fogyaszd hát bátran!

  • Olajozottan
    A testápoláshoz használj növényiolaj-tartalmú (olíva-, mandula-, jojoba-, barackmagolaj) termékeket. A kiszáradt részeknek jót tesz a tápláló testolaj, amit masszíroz be a kissé nedves bőrbe.
  • Megújulva
    Amikor a bőröd kissé szürkés árnyalatúvá válik, ideje, hogy megkezd a hámlasztást. Ehhez használj bőrradírt: ez segíti az elhalt hámsejtek eltávolítását, így tovább meg tudod őrizni az egyenletes barnaságod.
  • Vastag rétegben
    Különösen a kevés faggyúmirigyet tartalmazó dekoltázs hajlamos a szárazságra. Az almás-túrós maszk visszahozza bőröd rugalmasságát! Villával törj át 3 ek. túrót, majd adj hozzá 1 tk. mézet és egy fél lereszelt almát. Vidd fel a pakolást a dekoltázsodra, és hagyd 15-20 percig hatni. Végül öblítsd le vízzel.
Tippek a természetes barnasághoz
Ha nem figyelsz eléggé, a barnulás helyett könnyen leéghetsz a tűző napon.
Fotó: La Famiglia /  Shutterstock 
  • Csak gyengéden!
    Nagyon fontos, hogy a napi arctisztítási rituáléhoz főként olajos vagy tejes termékeket alkalmazz, mivel azok nemcsak finoman megtisztítják a bőröd a sminktől és a szennyeződésektől, hanem még pótolják is annak hiányzó nedvességtartalmát.
  • Természetes erővel
    A holt-tengeri ásványokkal dúsított hidratálókrémek hozzájárulnak ahhoz, hogy bőröd hosszú ideig meg tudja tartani nyári frissességét. Gondoskodnak a feszességéről, erősítik a védekezőképességét, felgyorsítják a sejtek anyagcseréjét, ez a lépés segít a természetes barnaság megőrzésében.
  • Regeneráló kezelés
    Nyaralás, napozás után az arcbőrödnek komoly szüksége van arra, hogy napi rutinod kiegészítsd egy könnyed szérummal. Hogy mégis miért? Ezek a készítmények igen magas koncentrációban tartalmaznak tápláló hatóanyagot, az elixír mélyen felszívódik, és ezáltal hosszabban fejti ki hatását. Egy ampullakúra szintén bevethető ilyenkor, amit tarts legalább egy hétig.
  • Fókuszban a szem
    Nyáron bizony sokat hunyorgunk az erős napfényben, így a szem környékén lévő vékony bőrön könnyebben alakulnak ki finom ráncok. Ezért is ajánlott mindig, hogy jó minőségű napszemüveget használj! A hialuronsavas szemránckrémek gyorsan feltöltik ezeket az apró barázdákat.
  • Sürgős segítség
    Használj hidratáló arcspray-t! A hatóanyagokban gazdag termék a hőségben megnyugtatja a bőrt, és garantálja az azonnali frissességet. Érdemes a táskádban tartani!

Ezeket a termékeket érdemes bevetned a szép, napbarnított bőr érdekében:

  • Mélyen hidratáló krémtusfürdő sárkánygyümölcs és kókuszkrém illattal, Dove
Mélyen hidratáló krémtusfürdő sárkánygyümölcs és kókuszkrém illattal, Dove; Ára: 1039 Ft
  • Ragyogást adó szérumos testápoló, Vaseline
napozás utáni testápoló
Ragyogást adó szérumos testápoló, Vaseline; Ára: 3499 Ft
  • Géles állagú testradír, Douglas
napozás utáni testradír
Géles állagú testradír, Douglas; Ára: 3590 Ft
  • Hidratáló zselés párnák szemkörnyékre, hialuronnal, Balea
napozás utáni szemkörnyékápoló
Hidratáló zselés párnák szemkörnyékre, hialuronnal Balea/dm.hu;  Ára: 649 Ft
  • Hidratáló arcpermet, Clinique
Hidratáló arcpermet napozás utánra
Hidratáló arcpermet Clinique/notino.hu; Ára: 11.500 Ft
  • Ápoló krém mellre és dekoltázsra Dr Irena Eris
napozás utáni ápoló
Ápoló krém mellre és dekoltázsra, Dr Irena Eris/douglas.hu; Ára: 8.588 Ft

További szépségápolási tippekért és trükkökért kattints erre a videóra:

