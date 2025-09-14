Mikor válik a napozás egészséges szokásból kényszeres függőséggé?

A fény utáni sóvárgás több is lehet a napimádatnál, akár komoly problémát is jelezhet, ha kényszeressé válik a napozás. A barnaság kultusza, a nyár illúziójának fenntartása és a belső bizonytalanságok összjátéka olyan pszichológiai jelenséghez vezethet, amelyet egyre gyakrabban neveznek napfényfüggőségnek, ami egy komoly lelki betegséggé fajulhat.

Túlzásba vitt napozás és lelki betegség? Igen, összefügg a kettő, sőt komolyabb mint gondolád!

Érdekes függőségek egyike – Miért vágyunk ennyire a napozásra?

A napfényhez való vonzódásunk nem véletlen: biológiailag és pszichológiailag is mélyen belénk van kódolva.

– A napsugarak hatására szerotonin szabadul fel, amely a „jókedv-hormonként” ismert, és közvetlenül javítja a hangulatunkat. Nem véletlen, hogy a tengerparti nyaralások után szinte újjászületünk, hiszen a fény valóban éltető erő. A szolárium ebben a folyamatban a mesterséges pótlék szerepét tölti be, ami a fényhez kötődő eufóriát idézi elő. Az UV-sugárzás endorfintermelést vált ki, amely hasonlóan működik, mint egy drog: az agy megtanulja összekapcsolni a mesterséges barnulást a jó közérzettel. Így alakul ki az a kémiai és pszichológiai lánc, amely végül akár komoly és veszélyes függőséghez is vezethet.

A napbarnított bőr társadalmi nyomás

A társadalmi nyomás is hatalmas: a bronzbarna bőr régóta a fiatalság, az egészség és a vonzerő és a szexi külső szimbóluma. A közösségi média tökéletesre javított fotó, a különböző szűrők, effektek azt üzenik, hogy a sápadtság fáradtságot és betegséget sugall, míg a barnaság a jó élet, az egészség és a boldogság bizonyítéka. Ezt az elvárást mélyen magunkba szívjuk, szinte eggyé válunk vele, és még akkor is a napon aszalódunk, ha egyébként rettenetesen utáljuk ezt az időtöltést. Ez már nem saját magunkról szól, hanem a külvilág kíméletlen és hamis visszajelzésinek való megfelelésről – figyelmeztet dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

Hogyan alakul ki a függőség a napozás iránt?

Az UV-fény önmagában természetesen nem addiktív, tehát nem okoz függőséget, de a vele járó pszichés állapot – a megkönnyebbülés, a biztonságérzet és az önértékelés látszólagos növekedése – nagyon is az.