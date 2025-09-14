Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Mikor válik a napozás egészséges szokásból kényszeres függőséggé?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 19:35
A szeptemberi napsugarak még simogatják a bőrünket, az indiánnyár ragyogó fénye még mindig a szabadba csábít, mégis van, aki már a szolárium bérletét vásárolja. Csakhogy a kényszeres napozás mögött egy komoly lelki betegség húzódhat meg, amiről Dr. Makai Gábor pszichoterapeutával készített interjút a Fanny magazin.
A fény utáni sóvárgás több is lehet a napimádatnál, akár komoly problémát is jelezhet, ha kényszeressé válik a napozás. A barnaság kultusza, a nyár illúziójának fenntartása és a belső bizonytalanságok összjátéka olyan pszichológiai jelenséghez vezethet, amelyet egyre gyakrabban neveznek napfényfüggőségnek, ami egy komoly lelki betegséggé fajulhat.

világos bőrű nő egy ujjbegynyi naptejjel az arcán, napozás közben
Túlzásba vitt napozás és lelki betegség? Igen, összefügg a kettő, sőt komolyabb mint gondolád! 
Fotó: Rido /  Shutterstock 

Érdekes függőségek egyike – Miért vágyunk ennyire a napozásra?

A napfényhez való vonzódásunk nem véletlen: biológiailag és pszichológiailag is mélyen belénk van kódolva.

– A napsugarak hatására szerotonin szabadul fel, amely a „jókedv-hormonként” ismert, és közvetlenül javítja a hangulatunkat. Nem véletlen, hogy a tengerparti nyaralások után szinte újjászületünk, hiszen a fény valóban éltető erő. A szolárium ebben a folyamatban a mesterséges pótlék szerepét tölti be, ami a fényhez kötődő eufóriát idézi elő. Az UV-sugárzás endorfintermelést vált ki, amely hasonlóan működik, mint egy drog: az agy megtanulja összekapcsolni a mesterséges barnulást a jó közérzettel. Így alakul ki az a kémiai és pszichológiai lánc, amely végül akár komoly és veszélyes függőséghez is vezethet. 

A napbarnított bőr társadalmi nyomás

A társadalmi nyomás is hatalmas: a bronzbarna bőr régóta a fiatalság, az egészség és a vonzerő és a szexi külső szimbóluma. A közösségi média tökéletesre javított fotó, a különböző szűrők, effektek azt üzenik, hogy a sápadtság fáradtságot és betegséget sugall, míg a barnaság a jó élet, az egészség és a boldogság bizonyítéka. Ezt az elvárást mélyen magunkba szívjuk, szinte eggyé válunk vele, és még akkor is a napon aszalódunk, ha egyébként rettenetesen utáljuk ezt az időtöltést. Ez már nem saját magunkról szól, hanem a külvilág kíméletlen és hamis visszajelzésinek való megfelelésről – figyelmeztet dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

Hogyan alakul ki a függőség a napozás iránt?

Az UV-fény önmagában természetesen nem addiktív, tehát nem okoz függőséget, de a vele járó pszichés állapot – a megkönnyebbülés, a biztonságérzet és az önértékelés látszólagos növekedése – nagyon is az.

– A napfényfüggőség gyökerei a lélekben keresendők. Sokunknál a barnulás a kontroll illúzióját nyújtja: ha a testük felett képesek vagyunk uralkodni, képesek vagyunk irányítani a saját bőrszínünket, akkor úgy érezhetjük, hogy más problémáinkat is kézben tarthatjuk, legyen szó az egészségünkről, a sikereinkről vagy a kapcsolatainkról. Az is előfordulhat, hogy a fény számunkra a szorongás enyhítésének eszközét jelenti, különösen abban az esetben, ha hajlamosak vagyunk a szezonális depresszióra (SAD – Seasonal Affective Disorder). 

barnaság, barna bőr, fehér bőr, lebarnulás, nő, lelki betegség
A napbarnított bőr elérése sok esetben társadalmi nyomás is lehet
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A szolárium ilyenkor nemcsak a tökéletes szépség zálogja számunkra, hanem menekülés is: pár percre megszűnnek a negatív gondolatok, és a kabinban mesterséges nyár költözik a testünkbe és a lelkünkbe. Azt a hamis érzést kelti bennünk, mintha nyaralnánk egy békés, napsütötte helyen, távol a munkától, a gondoktól, a tennivalóktól. Előfordulhat, hogy súlyosabb gond áll a háttérben. Az önértékelési problémák, a testképzavar és a társas elvárásoknak való megfelelési kényszer is kiváltó oka lehet bizonyos függőségek kialakulásának. A napbarnított bőr mintegy páncélként működik: elrejti a fáradtságot, a belső bizonytalanságot, és helyette egy erőt sugárzó külsőt mutat a külvilágnak. 

Ám ahogy minden pótcselekvés, ez is kétélű fegyver. A rövid távú öröm és biztonságérzet mögött ott lapul a hosszú távú kockázat: bőrkárosodás, egészségromlás, sőt, a lelki függőség elmélyülése. A szolárium így paradox módon nemcsak szépséget, hanem újabb szorongást is hozhat magával: mi lesz, ha kifakul a barnaság, mi lesz, ha bőrrák alakul ki, vagy gyorsabban öregszik a bőrünk és idő előtt ráncosak leszünk. És ha őszinték akarunk lenni, ezeknek a félelmeknek van is alapjuk, hiszen ezek mind valós kockázati tényezők – mondja a pszichológus.

Leégett bőrű nő válla hámlik, ami az UV-sugárzás káros hatásai közül az egyik
Az UV-sugárzás káros hatásai komoly egészségügyi kockázatokat is rejtenek, például a bőrrákét
Fotó: FotoHelin /  Shutterstock 

Hogyan szabaduljunk a napozás iránti függőségtől?

A napfényfüggőség felismerése az első lépés a változás felé.

– Ha azt vesszük észre magunkon, hogy szinte kényszert érzünk a barnulásra, érdemes elgondolkodni, mi mozgat bennünket valójában: a fény utáni biológiai vágy, vagy inkább a külvilág elvárásának megfelelő bőrszín?

Bármi is az ok, ami állandó napozásra vagy szoláriumozásra kényszerít minket, érdemes szakember segítségét kérnünk a lelki betegséggel kapcsolatban. A pszichológusok hatékony módszerekkel veszik fel a harcot a függőségtől való szabadulás érdekében. Első lépésként azonban mi is sok dolgot tehetünk – mondja a szakértő, aki néhány hasznos tanácsot is ad.

  • Önreflexió: figyeljük meg, mikor és miért vágyunk a szoláriumba. Szorongás, rosszkedv, magány előzi meg a döntést?
  • Alternatív fényforrások: a fényterápiás lámpák biztonságosabb módon segítenek a hangulatjavításban, különösen télen.
  • Új szokások: a mozgás, a meditáció vagy a kreatív tevékenységek hasonló endorfinlöketet adhatnak, elkerülve az UV-sugárzás káros hatásait.
  • Testkép újraértelmezése: a szépség nem egyenlő a bőrszínnel. Ha elfogadjuk saját természetes megjelenésünket, kevésbé érezzük majd a kényszert.
  • Szabaduljunk a börtönből: a szabadság abban rejlik, ha mi döntünk arról, hogy mitől érezzük jól magunkat, és nem egy kabin neoncsöveitől tesszük függővé a boldogságunkat. Ne a mások által diktált divatnak akarjunk megfelelni, hanem a saját értékrendünk szerint hozzuk ki magunkból a lehető legtöbbet, hogy egészségesek, elégedettek és boldogok lehessünk.

A barnulás, mint státuszszimbólum

Nem mindig a bronzos bőr volt a szépség és az egészség szimbóluma. A barnaság kultusza csupán alig száz éve kezdődött. A 19. században a fehér, sápadt bőr számított előkelőnek, mert azt jelentette, hogy valaki nem kényszerül fizikai munkára a napon. A barnaság a szegénység, a napégette munkásbőr jele volt. Csak az 1920-as években változott meg a trend, amikor Coco Chanel egy francia riviérán töltött nyaralásról lebarnulva tért vissza – és a nők tömegei kezdték utánozni. Azóta a barna bőr a jólét, a szabadság és a „nyaralásra is van pénzem” státuszát szimbolizálja. Érdekes paradoxon: amit egykor szégyellni valónak tartottak, ma sokak számára a szépség mércéje lett.

 

 

