Árthat is az intim mosás és a hüvelyöblögetés

Az intim higiéniával kapcsolatos tévhitek rendkívül elterjedtek, és sokszor éppen a gondos odafigyelés vezet a legtöbb problémához. Az alábbiakban összefoglaljuk, mi az, ami valóban szükséges, és mi az, amitől érdemes tartózkodni intim mosás során.
Az intim mosakodás kizárólag a külső nemi szervekre – a szeméremajkakra, a szeméremdombra és a közvetlen környékükre – vonatkozik. Ezeket a területeket naponta egyszer, langyos vízzel vagy kifejezetten erre a célra fejlesztett, alacsony pH-jú intimtisztítóval érdemes megtisztítani. Ennél több nem szükséges, és nem is ajánlott.
A hüvely belseje önmagát tartja tisztán: a Lactobacillus baktériumok által termelt tejsav savas, pH 3,8-4,5 közötti környezetet tart fenn, amely gátolja a kórokozók megtelepedését. Ez a természetes védelem rendkívül érzékeny – bármilyen külső beavatkozás, legyen az víz, szappan vagy bármilyen más termék, megzavarhatja.
Az intim területen nem használható tusfürdő, közönséges szappan, illatosított gél vagy dezodor. Ezek a termékek lúgos vagy semleges pH-juk miatt felborítják a savas egyensúlyt, és hosszabb távon visszatérő fertőzésekhez, irritációhoz vagy hüvelyszárazsághoz vezethetnek.
A hüvelyöblögetés – akár tiszta vízzel, akár speciális öblítő oldattal – az egyik legelterjedtebb, mégis az egészségre nézve egyik legkárosabb intim higiéniai szokás. Sokan úgy vélik, hogy az öblögetés frissességet és tisztaságot biztosít, valójában azonban éppen az ellenkezőjét okozza: eltávolítja a hasznos baktériumokat, megemeli a pH-t, és fogékonnyá teszi a hüvelyt a fertőzésekkel szemben.
Rendszeres hüvelyöblögetés esetén jelentősen megnő a bakteriális vaginózis, a gombás fertőzés és a Trichomonas-fertőzés kockázata. Emellett az öblögetés a méhnyak felé is juttathat kórokozókat, ami gyulladásos kismedencei betegséghez vezethet. Ezek a szövődmények sokszor pontosan azoknál alakulnak ki, akik rendszeres öblögetéssel próbálják elkerülni a fertőzéseket.
A hüvelyöblögetést orvos sem javasolja megelőzés céljából – sőt kifejezetten ellenjavallott. Ha valaki azért öblöget, mert kellemetlen szagot vagy szokatlan váladékot tapasztal, az valószínűleg már egy fennálló fertőzés jele, amelyet nem öblögetéssel, hanem orvosi vizsgálattal és kezeléssel kell megoldani.
Az intim területen kizárólag alacsony – ideálisan 3,5-4,5 közötti – pH-ra fejlesztett, illatanyagmentes intim tisztítók használhatók. Ezeket kifejezetten a külső nemi szervek tisztítására készítették, és nem zavarják meg a természetes savas egyensúlyt. Fontos, hogy ne kerüljenek a hüvely belsejébe.
Az illatosított nedves törlőkendők, az intim dezodorok és a parfümözött betétek szintén kerülendők: az illatanyagok irritációt és allergiás reakciót válthatnak ki az érzékeny nyálkahártyán. A mindennapi használatú betétek közül is érdemes az illatmentes termékeket választani, és ha lehetséges, otthon mellőzni azokat – a folyamatos viselésük akadályozza a szellőzést.
Menstruáció alatt a külső intim mosakodás változatlan szabályok szerint végezhető – sem több tisztításra, sem erősebb termékre nincs szükség. A tamponok és a menstruációs kelyhek használata nem indokolja a hüvelyöblögetést, és nem helyettesíthető azzal.
Ha az intim tájékon viszketés, égő érzés, szokatlan szagú vagy állagú váladék, duzzanat vagy fájdalom jelentkezik, az nem tisztítási kérdés, hanem orvosi probléma. Ezeket a tüneteket sem fokozott tisztítással, sem hüvelyöblögetéssel nem lehet megoldani – sőt a beavatkozás tovább ronthatja az állapotot.
Visszatérő hüvelyi fertőzések esetén érdemes nőgyógyásznál utánajárni az alapoknak: helytelen intim higiéniai szokások, nem megfelelő fehérnemű, a fogamzásgátló típusa vagy hormonális változások egyaránt állhatnak a háttérben. A fertőzések nem az elégtelen tisztaságra utalnak, hanem a hüvelyi ökoszisztéma egyensúlyának felborulására – amelynek helyreállítása célzott kezeléssel lehetséges.
