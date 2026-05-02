A fülbemászó tényleg belemászik a fülünkbe? Lerántjuk a leplet az igazságról

A természet tele van olyan élőlényekkel, amelyekkel szemben mélyen gyökerező, szinte ösztönös ellenszenvet érzünk. A fülbemászó (Forficula auricularia) előkelő helyet foglal el ezen a listán. Már a neve is – szinte minden nyelven, az angol Earwig-től a német Ohrwurm-ig – egy baljós ígéretet hordoz: ez az állat a fülünkbe vágyik. De vajon van-e alapja ennek a népi hiedelemnek, vagy csak egy évezredes félreértés áldozatai vagyunk?
A hiedelem miszerint, a fülbemászó az alvó ember fülébe mászik, ott átrágja a dobhártyát, sőt, petéit az agyba rakja, a régmúltig nyúlik vissza. Már Plinius, az ókori természettudós is említést tett róluk, és a középkori népgyógyászatban is tartották magukat ezek a rémtörténetek. A mítosz alapja valójában a rovar életmódjában keresendő. A fülbemászók fotofóbok, azaz kerülik a fényt. Napközben sötét, szűk, nyirkos helyekre bújnak el: fakéreg alá, kövek közé, virágok kelyhébe. Az emberi füljárat – különösen, ha valaki a szabadban, a földön alszik – technikailag egy ideális, meleg és védett résnek tűnhet egy rovar számára.
A fülbemászó fogói nem elég erősek ahhoz, hogy az emberi bőrt komolyabban felsértsék. Legfeljebb egy enyhe csípést érezhetünk, ha puszta kézzel megszorongatjuk őket.
A közkeletű hiedelem, az „agyba petézés” biológiai képtelenség (a füljáratot a dobhártya lezárja, az agyig pedig csontos falak vezetnek), azonban előfordulhat, hogy egy rovar véletlenül bejut a hallójáratunkba. Ez azonban bármilyen más rovarral – hangyával, pókkal – ugyanúgy megtörténhet.
Ilyenkor a rovar mozgása a dobhártya közelében rendkívül hangos és kellemetlen lehet, de a fülbemászó nem fog rágni vagy fúrni, ő maga is csapdában érzi magát és menekülni akar.
Ha túllépünk a fóbiáinkon, rájöhetünk, hogy a fülbemászó valójában a kertünk egyik legjobb barátja lehet. Mindenevők, és étlapjukon előkelő helyen szerepelnek a levéltetvek, a hernyók és a különböző peték. Egyetlen éjszaka alatt jelentős pusztítást végezhetnek a kártevők között. Ugyanakkor, ha túlszaporodnak, ráfanyalodhatnak a puha gyümölcsökre (őszibarack, szőlő) vagy a virágszirmokra (dália, szegfű). De még ekkor is inkább hasznosak, mint károsak, ugyanis jelenlétük egyensúlyt tart a kerti ökoszisztémában.
A fülbemászók anyai szeretete
A rovarvilágban ritka az utódgondozás, de a fülbemászók ezen a téren is különlegesek. A nőstény gondosan vigyáz a petéire: tisztogatja őket a gombáktól és penésztől, őrzi a fészket a betolakodók ellen, és még a kikelés után is egy ideig eteti a lárvákat. Ez a viselkedés sokkal inkább emlékeztet a magasabb rendű állatokra, mint egy gonosz lényre.
A válasz rövid és tömör: nem. Neve ellenére nem akar a fülünkben lakni, nem bántja az agyunkat, és nem akar minket szándékosan megcsípni. Ha legközelebb találkozol eggyel a lakásban, tudd, hogy valószínűleg csak eltévedt, miközben sötét és hűvös búvóhelyet keresett. Egy pohárral és egy papírlappal könnyedén kitessékelheted a kertbe, ahol folytathatja hasznos munkáját a levéltetvek rémeként – messze a te hallójárataidtól.
Összefoglaló
A fülbemászó neve ijesztő, de a róla szóló rémtörténetek nagy része tévhit.
Téves hiedelem, hogy a rovar az ember fülében akar élni, és nem rak petét sem az agyba.
A kertben kifejezetten hasznos rovar, mert levéltetveket, hernyókat és más kártevőket is fogyaszt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
