A fülbemászó tényleg belemászik a fülünkbe? Lerántjuk a leplet az igazságról

A természet tele van olyan élőlényekkel, amelyekkel szemben mélyen gyökerező, szinte ösztönös ellenszenvet érzünk. A fülbemászó (Forficula auricularia) előkelő helyet foglal el ezen a listán. Már a neve is – szinte minden nyelven, az angol Earwig-től a német Ohrwurm-ig – egy baljós ígéretet hordoz: ez az állat a fülünkbe vágyik. De vajon van-e alapja ennek a népi hiedelemnek, vagy csak egy évezredes félreértés áldozatai vagyunk?

A fülbemászó külseje ijesztő lehet, de a kertben hasznos szerepe is van

A fülbemászó legendájának gyökerei

A hiedelem miszerint, a fülbemászó az alvó ember fülébe mászik, ott átrágja a dobhártyát, sőt, petéit az agyba rakja, a régmúltig nyúlik vissza. Már Plinius, az ókori természettudós is említést tett róluk, és a középkori népgyógyászatban is tartották magukat ezek a rémtörténetek. A mítosz alapja valójában a rovar életmódjában keresendő. A fülbemászók fotofóbok, azaz kerülik a fényt. Napközben sötét, szűk, nyirkos helyekre bújnak el: fakéreg alá, kövek közé, virágok kelyhébe. Az emberi füljárat – különösen, ha valaki a szabadban, a földön alszik – technikailag egy ideális, meleg és védett résnek tűnhet egy rovar számára.

Azok a félelmetes ollók

A fülbemászó ijesztő megjelenéséhez nagyban hozzájárul a potroh végén található ollószerű fogóka. Sokan azt hiszik, ezekkel mérges csípést vagy komoly sebet tud ejteni.

Valójában a fogókák több célt szolgálnak:

1. Védekezés: ha fenyegetve érzik magukat, felgörbítik a potrohukat, mint a skorpiók, hogy elijesszék a támadót.

2. Vadászat: kisebb rovarok megragadására használják.

3. Szárnyak összehajtása: kevesen tudják, de a fülbemászóknak összetett, legyezőszerű szárnyaik vannak a kemény szárnyfedők alatt. A fogókkal segítik ezeket a bonyolult „origami” szerkezeteket a helyükre igazítani.

A fülbemászó fogói nem elég erősek ahhoz, hogy az emberi bőrt komolyabban felsértsék. Legfeljebb egy enyhe csípést érezhetünk, ha puszta kézzel megszorongatjuk őket.

Mi történik, ha mégis belemászik a fülünkbe?

A közkeletű hiedelem, az „agyba petézés” biológiai képtelenség (a füljáratot a dobhártya lezárja, az agyig pedig csontos falak vezetnek), azonban előfordulhat, hogy egy rovar véletlenül bejut a hallójáratunkba. Ez azonban bármilyen más rovarral – hangyával, pókkal – ugyanúgy megtörténhet.

Ilyenkor a rovar mozgása a dobhártya közelében rendkívül hangos és kellemetlen lehet, de a fülbemászó nem fog rágni vagy fúrni, ő maga is csapdában érzi magát és menekülni akar.