Megerősítették, hogy a légitársaság visszaadja repülőgép-flottáját, és lemond az Egyesült Királyságban szükséges légi üzemeltetési engedélyéről (Air Operator's Certificate, AOC).

Fotó: Etédi Villő - Illusztráció

Teljes leállás: csődbe ment a légitársaság, a dolgozók pénz nélkül maradhatnak

Az Ascend Airways, amelyet 2004-ben alapítottak, de jelenlegi nevén mindössze három évig működött, a Gatwick és a Stansted repülőterekről indított járatokat. „Wet-lease” üzemeltetőként repülőgépeket biztosított olyan légitársaságok számára, mint az Oman Air, az Air Sierra Leone és a TUI Airways. A közelmúltban azonban felszámolás alá került, minden tevékenységét leállította, és törölte járatait.

A Metro beszámolója szerint az Ascend Airways visszaadta az Egyesült Királyságban a kereskedelmi járatok üzemeltetéséhez szükséges légi üzemeltetési engedélyét (AOC), amely minden légitársaság számára kötelező.

A vállalati források szerint egy e-mailt is küldtek a dolgozóknak, amely a gazdasági nyomást – többek között az iráni konfliktus repülőgép-üzemanyagválságra gyakorolt hatását – tette felelőssé a bezárásért.

A személyzetet ezt követően arról tájékoztatták, hogy a légitársaság leállítja működését, miután az Oman Airrel közösen üzemeltetett utolsó járatuk csütörtökön (április 30-án) leszállt a Stansted repülőtéren, Muscatból érkezve. Ugyanakkor megerősítették, hogy a légitársaság malajziai részlegét nem érinti a döntés.

A körülmények miatt a dolgozók aggódnak a fizetésük miatt, egyikük így fogalmazott:

Nem fogjuk megkapni a májusi fizetésünket, és a felszámolókon keresztül kell intéznünk az ügyet

– idézi a Daily Star.