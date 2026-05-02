Teljes leállás: csődbe ment a légitársaság, a dolgozók pénz nélkül maradhatnak

légitársaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 09:10
csődkerozinválság
Egy légitársaság azonnali hatállyal törölte az összes járatát, miután felszámolás alá került.
Megerősítették, hogy a légitársaság visszaadja repülőgép-flottáját, és lemond az Egyesült Királyságban szükséges légi üzemeltetési engedélyéről (Air Operator's Certificate, AOC). 

Az Ascend Airways, amelyet 2004-ben alapítottak, de jelenlegi nevén mindössze három évig működött, a Gatwick és a Stansted repülőterekről indított járatokat. „Wet-lease” üzemeltetőként repülőgépeket biztosított olyan légitársaságok számára, mint az Oman Air, az Air Sierra Leone és a TUI Airways. A közelmúltban azonban felszámolás alá került, minden tevékenységét leállította, és törölte járatait.

A Metro beszámolója szerint az Ascend Airways visszaadta az Egyesült Királyságban a kereskedelmi járatok üzemeltetéséhez szükséges légi üzemeltetési engedélyét (AOC), amely minden légitársaság számára kötelező.

A vállalati források szerint egy e-mailt is küldtek a dolgozóknak, amely a gazdasági nyomást – többek között az iráni konfliktus repülőgép-üzemanyagválságra gyakorolt hatását – tette felelőssé a bezárásért.

A személyzetet ezt követően arról tájékoztatták, hogy a légitársaság leállítja működését, miután az Oman Airrel közösen üzemeltetett utolsó járatuk csütörtökön (április 30-án) leszállt a Stansted repülőtéren, Muscatból érkezve. Ugyanakkor megerősítették, hogy a légitársaság malajziai részlegét nem érinti a döntés.

A körülmények miatt a dolgozók aggódnak a fizetésük miatt, egyikük így fogalmazott:

Nem fogjuk megkapni a májusi fizetésünket, és a felszámolókon keresztül kell intéznünk az ügyet

– idézi a Daily Star.

Az Ascend Airways eredetileg 2004-ben indult Synergy Aviation néven, majd 2023-ban márkanevet váltott.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
