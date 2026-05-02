Horror Velencénél: egy ember a roncsok a közé szorult, a mentőhelikopter már a helyszínen 

Lesodródott az útról és egy fának ütközött egy személygépkocsi Velence külterületén, a 6207-es út 17-es kilométerénél. A székesfehérvári és a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, mentőhelikopter is érkezett.
A baleset következtében a járműbe egy embert beszorult, őt a rajok feszítővágó segítségével szabadították ki. A műszaki mentés a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlik. Az egységek áramtalanították az autót.
Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták
- közölte a katasztrófavédelem.
