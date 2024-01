Dobd ki a fülpiszkálót! 3 tipp a biztonságosabb fültisztításért

Habár a fülzsír nem olyan rossz dolog, rengetegen tisztítják a füllyukaikat rendszeresen. A legrosszabb baj az, hogy ezt vattás fültisztító pálcikával teszik, amivel hatalmas károkat lehet okozni a hallójáratokban. Sophy Magee audiológus mindemellett kiemelte, hogy habár ezzel azt hisszük, hogy eltávolítjuk a zsírt, valóban csak beljebb toljuk azt, amit onnan már rendkívül nehéz eltávolítani. Így akár komoly fülfertőzést is okozhatva.

Így tisztítsd jól a füledet. Fotó: Pexels

Sophy Magee hozzátette, a fültisztító pálcikán kívül is vannak még veszélyes módok még a "fül karbantartására". Ilyen például a fülgyertya, amivel akár égési sérülést is okozhatunk magunknak. Mivel tehát több rossz módja is van a tisztításnak, így adott pár tippet a jó, és biztonságos módokra:

1. Hagyjuk békén a fülünket: akármilyen furán is hangzik a fülünk tisztítja magát és a benne lévő zsír egészséges.

A fül öntisztító szerv, ami természetéből adódóan felel a saját higiéniájáért.

- fogalmazott.

2. Fülmosás: fürdés során elég gyengéden szappanos vízzel majd meleg vízzel megmosni őket. Rendszeresség esetén a fül tiszta marad.

3. Olívaolaj: egy kicsi, minimális mennyiségű, természetes olívaolaj lazítja a fülzsírt. Ennek a módnak azonban szintén vannak hátrányai, mégpedig az, ha valaki túl sokat használ.

Egy pötty elég belőle.

- hangsúlyozza a Mirror cikkében.