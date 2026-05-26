Felfoghatatlan, ami történt: Nem hiszed el, melyik világklasszis futballistával csapott össze Valkusz Milán!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 20:30
Zlatan Ibrahimovics nem a visszafogott eleganciájáról ismert, nála még egy VIP-rendezvény is kőkemény hajtássá változik. Ebbe a gátlástalan tempóba állt bele a pályán Valkusz Milán, aki a svéd legenda mellett élte át élete legszürreálisabb perceit.

Van az a pont, amikor a hazai popszakma megszokott koordinátái hirtelen átváltanak valami egészen szürreálisba, és a szokásos stúdiómunka vagy fellépések helyett a világfutball abszolút elitje jön szembe a zöld gyepen. Valkusz Milán, a ValMar formáció énekese pontosan egy ilyen dimenziókapun lépett át a napokban, amikor egy különleges sporteseményen egyazon pályára került a svéd legendával, Zlatan Ibrahimoviccsal. Nem egy udvarias VIP-kézfogásról, egy protokolláris fotózásról vagy egy távoli, elmosódott szelfiről volt szó, hanem kőkemény, izzadós, test a test elleni játékról, ahol a labdarúgás történetének egyik legkarizmatikusabb és leginkább kíméletlen csatára volt egyszerre az ellenfél és a játszótárs.

Valkusz Milán Zlatan Ibrahimovics elleni focimeccse aligha volt rajta bárkinek a 2026-os bingóján

Valkusz Milán Instagram posztjáról először könnyen hihettük azt, hogy AI

A fiatal énekes az Instagram-oldalán osztotta meg a megdöbbentő felvételeket, és a sorokból egyértelműen átjön, hogy a kezdősípszó pillanatában azonnal eltűnt a tiszteletteljes távolságtartás:

Igen, Zlatan Ibrahimoviccsal egy focipályán úgy zsugáztunk, mintha valami iskola utáni focimeccs lenne a barátokkal és úgy kiabáltuk egymásnak a nevét, hogy passzolj, mintha a BL-döntő lenne. Arról nem is beszélve, hogy életre halálra fogtuk egymást. Még mindig nem fogom fel...

– írta az X-Faktor mentora. A svéd zseni köztudottan nem kímél senkit, ha győzelemről van szó, így Milánnak minden fizikai és mentális erejére szüksége volt, hogy állja a sarat a Milan, a PSG és a Barcelona korábbi gólvágójával szemben. Az élmény mélységét jól mutatja, hogy a zenész még órákkal a meccs után sem hitte el a történteket: „Soha az életben nem fogom ezt elfelejteni, hogy megadatott ez nekem, ezer hála.”

Curtis sem hagyta szó nélkül

A bejegyzés alatt azonnal megjelent a hazai sztárvilág krémje. Elsők között fejezte ki ámulatát Curtis, azaz Széki Attila, aki egykori profi újpesti labdarúgóként pontosan átérzi a pillanat súlyát és a világklasszis aura jelenlétét: „De nagy” – írta tömören, tüzes emojik kíséretében a rapper. Noszály Sándor is kommentelt a poszt alá. A korábbi kiváló teniszező és edző az évek során számtalan külföldi hírességgel, hollywoodi sztárral ápolt és ápol jó kapcsolatot, így ő pontosan tudja, mit érzett Valkusz Milán ebben a helyzetben. A híres gratulálók sorát Hegyes Berci, a Dancing with the Stars győztese zárta, elismerve ezt a megismételhetetlen, örök emléket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
