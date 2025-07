Ledöbbentek az orvosok: így pusztítja a méhméreg a mellrákot

A mellrák a nők körében a leggyakrabban előforduló daganatos betegség. A kezelési lehetőségek közé jelenleg olyan módszerek tartoznak, mint a hormon- és kemoterápia, a műtét, a sugárkezelés, és az immunterápia. Egyre több kutatás vizsgálja azonban a méhméreg egyik hatóanyagát, a melittint, amely ígéretesnek tűnik a mellrák elleni küzdelemben. A melittin olyan folyamatokat indíthat el a rákos sejtekben, amelyek hozzájárulhatnak azok pusztulásához, sőt a daganatos sejtek működését irányító génekre is hatással lehet.

A méhméreg elpusztíthatja a rákos sejteket

Fotó: Volha_R / Shutterstock

Mire alapozták ezt a felfedezést?

Kutatók több mint 300 méh – köztük házi méhek és poszméhek – mérgét vizsgálták meg egy laboratóriumi kísérletsorozatban. A cél az volt, hogy kiderüljön: van-e olyan természetes vegyület, amely képes gátolni a mellrák növekedését. A válasz meglepő volt: a melittin nevű anyag, amely a méhméreg egyik fő összetevője és a fájdalom kiváltója, percek alatt elkezdte lebontani a rákos sejtek membránját.

A melittin különösen hatékonynak bizonyult a mellrák két agresszív típusával szemben, amelyek általában nehezen kezelhetők, gyorsan terjednek, és kiújulásra is hajlamosak.

A méhméreg célzottan támadta meg ezeket a sejteket, miközben az egészségeseket javarészt megkímélte. A kutatás során a méregből kinyert melittint laboratóriumban tenyésztett mellráksejteken tesztelték, és közben azt is megfigyelték, hogy a peptid blokkolja azokat a kémiai jelzéseket, amelyek a rákos sejtek növekedését és túlélését segítik.

A méhméreg és a kemoterápia együtt még erősebb

A kutatás szerint a melittin nemcsak önmagában hatásos, hanem képes fokozni a kemoterápiás szerek hatását is. A jövőben akár kombinált kezelés részeként is alkalmazható lehet, a melittin ugyanis amellett, hogy blokkolja a rákos sejtek növekedéséhez szükséges kémiai jeleket, annak az esélyét is csökkenti, hogy a daganatos sejtek túléljék a kezelést. A kutatók szerint mindez lehetővé teszi, hogy alacsonyabb dózisú kemoterápiával – és így a kellemetlen mellékhatások minimalizálásával – is hatékonyan lehessen gyógyítani a mellrákot.