Felcsaptak a lángok Érpataknál: már több, mint 14 órája küzdenek a tűzoltók

Több, mint tizennégy órája oltják a meggyulladt vegetációt a tűzoltók Érpatak külterületén.
A legintenzívebb időszakban adonyi, hajdúnánási, debreceni, nyírbátori, nyíregyházi hivatásos, valamint újfehértói önkormányzati tűzoltók – a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával – vízsugarakkal, puttonyfecskendővel, kéziszerszámokkal dolgoztak a lángok megfékezésén.
Az éjszaka folyamán a tűzoltók körbejárták a becslések szerint tizenöt hektáros területet, hogy felkutassák a még égő, izzó részeket - írja a Katasztrófavédelem.
