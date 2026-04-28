Exatlon Hungary: Ekler Luca medált nyert, a Bajnokok mégis elbukták a végjátékot!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 22:15
BajnokokEkler LucaExatlon Hungary
Ekler Luca medálja nem adott löketet a csapatnak, mivel a végjátékon sima győzelmet arattak a Kihívók. Az Exatlon Hungary mostani hetén már biztos, hogy Bajnok lánnyal is találkozni fognak a nézők a párbajban.
Sűrű nap volt az Exatlonban, mivel a medáljáték után egyből érkezett a végjáték is. A medált Ekler Luca nyerte, amivel megszerezte második medálját az Exatlon 2026-os évadjában. A végjáték első fordulója azonban már nem hozott ennyi örömöt Lucának, mivel a kékek simán, 10:5-re győzedelmeskedtek, amivel kiderült, hogy Halász Jázmin lesz az Exatlon Hungary párbajának egyik résztvevője. Ekler Luca értékelt a felemásra sikerült nap után.

Ekler Luca az Exatlon Hungary Bajnok csapatának az egyik legjobb női versenyzője.
Az Exatlon Hungary egyik nagy esélyese, Ekler Luca már két medállal büszkélkedhet (Fotó: TV2)

Ekler Lucának nagy kő esett le a szívéről az Exatlonban megnyert medálja után

Luca, Szabó Réka és a sokak által kritizált Komsa Niki ellen döntőzött, akik előtt nagy fölénnyel sikerült megszerezni második medálját.

Összességében vegyes érzések vannak bennem, mert a délelőtt nekem nagyon jól indult. Én tényleg most is úgy mentem neki ennek a napnak, hogy mindent beleadok azért, hogy ne egy kék lányhoz kerüljön a medál és ahhoz képest, hogy egy nagyon „két kezes” ügyességi feladat volt, szerintem egész jól sikerült megoldanom. Elég nagy időbeli fölénnyel került végül hozzám a medál, úgyhogy ez nagyon jól esett a lelkemnek, mert sikerült magamnak is bizonyítani, hogy itt van a helyem

– mondta egyéni sikere után a paraatléta.

Luca a győzelem után a végjátékban is hozta a pontokat a Bajnokoknak, ám ez sem volt elég, hogy végül megnyerjék a végjáték első fordulóját. „Viszont a délután nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, hiába hoztam két pontot, sajnos a többiektől is kellett volna még egy-két pont, hogy szorosabb legyen a küzdelem, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy így Jázmin biztos párbajozóvá vált. Ráadásul ugye így, hogy mi hárman maradtunk lányok, Eszti és közülem fog kikerülni majd Jázinak a párbaj ellenfele. Most mindenki arra készül, hogy legalább a második végjátékot be tudjuk húzni, hogy vegyes párbaj legyen – jegyezte meg Ekler Luca.

Ekler Luca Exatlonja ma még biztosan nem ér véget.
Ekler Luca számára nincs határ, a Bajnok csapat legjobb versenyzőjének tartják a rajongók (Fotó: TV2)

Korábban is állt már fel a padlóról Ekler Luca

Talán a párizsi paralimpiám volt hasonló, mert ott a 8 nap alatt ötször kellett pályára állnom és abból 2 előfutom és 3 döntő volt. Ott például az első futásom az nem sikerült olyan jól, mint szerettem volna, viszont a következő versenyszámom távolugrás volt, úgyhogy nagyon gyorsan kellett mentálisan újraépítenem magam és helyre rakni azt, hogy ki vagyok én és mire vagyok képes, és hogy meg tudom védeni a címemet

– mesélte korábbi emlékeiről Luca.

A hétfői nap nagyszerűen sikerült a piros csapatnak és Luca szerint jó lenne ugyanazzal a mentalitással menni a végjáték második fordulójára. „Úgy gondolom, hogy most is erre a mindset-re lesz szükség a következő fordulóban és arra, amibe a medáljáték alatt tettem magam. Én azt gondolom, hogy készen állok, alakuljon bárhogy is, mindent ott fogok hagyni a pályán, mint ahogy eddig is tettem” – árulta el Ekler Luca.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu