Exatlon Hungary: Ekler Luca medált nyert, a Bajnokok mégis elbukták a végjátékot!

Sűrű nap volt az Exatlonban, mivel a medáljáték után egyből érkezett a végjáték is. A medált Ekler Luca nyerte, amivel megszerezte második medálját az Exatlon 2026-os évadjában. A végjáték első fordulója azonban már nem hozott ennyi örömöt Lucának, mivel a kékek simán, 10:5-re győzedelmeskedtek, amivel kiderült, hogy Halász Jázmin lesz az Exatlon Hungary párbajának egyik résztvevője. Ekler Luca értékelt a felemásra sikerült nap után.
Luca, Szabó Réka és a sokak által kritizált Komsa Niki ellen döntőzött, akik előtt nagy fölénnyel sikerült megszerezni második medálját.
Összességében vegyes érzések vannak bennem, mert a délelőtt nekem nagyon jól indult. Én tényleg most is úgy mentem neki ennek a napnak, hogy mindent beleadok azért, hogy ne egy kék lányhoz kerüljön a medál és ahhoz képest, hogy egy nagyon „két kezes” ügyességi feladat volt, szerintem egész jól sikerült megoldanom. Elég nagy időbeli fölénnyel került végül hozzám a medál, úgyhogy ez nagyon jól esett a lelkemnek, mert sikerült magamnak is bizonyítani, hogy itt van a helyem
– mondta egyéni sikere után a paraatléta.
Luca a győzelem után a végjátékban is hozta a pontokat a Bajnokoknak, ám ez sem volt elég, hogy végül megnyerjék a végjáték első fordulóját. „Viszont a délután nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, hiába hoztam két pontot, sajnos a többiektől is kellett volna még egy-két pont, hogy szorosabb legyen a küzdelem, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy így Jázmin biztos párbajozóvá vált. Ráadásul ugye így, hogy mi hárman maradtunk lányok, Eszti és közülem fog kikerülni majd Jázinak a párbaj ellenfele. Most mindenki arra készül, hogy legalább a második végjátékot be tudjuk húzni, hogy vegyes párbaj legyen” – jegyezte meg Ekler Luca.
Talán a párizsi paralimpiám volt hasonló, mert ott a 8 nap alatt ötször kellett pályára állnom és abból 2 előfutom és 3 döntő volt. Ott például az első futásom az nem sikerült olyan jól, mint szerettem volna, viszont a következő versenyszámom távolugrás volt, úgyhogy nagyon gyorsan kellett mentálisan újraépítenem magam és helyre rakni azt, hogy ki vagyok én és mire vagyok képes, és hogy meg tudom védeni a címemet
– mesélte korábbi emlékeiről Luca.
A hétfői nap nagyszerűen sikerült a piros csapatnak és Luca szerint jó lenne ugyanazzal a mentalitással menni a végjáték második fordulójára. „Úgy gondolom, hogy most is erre a mindset-re lesz szükség a következő fordulóban és arra, amibe a medáljáték alatt tettem magam. Én azt gondolom, hogy készen állok, alakuljon bárhogy is, mindent ott fogok hagyni a pályán, mint ahogy eddig is tettem” – árulta el Ekler Luca.
