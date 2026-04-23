Sajog a térded reggelente? 3 hétköznapi étel, ami észrevétlenül pusztítja az ízületeid

A cukor és a finomított szénhidrátok rendszeres fogyasztása gyulladásos folyamatokat indít be a szervezetben, amelyek idővel felgyorsítják az ízületi kopást.

A napraforgóolaj túlzott használata felborítja az omega-6/omega-3 egyensúlyt, ami a szervezetben gyulladásos válaszreakciót vált ki.

Néhány tudatos étrendbeli változtatás már érezhető változást hozhat a térdfájdalomban.

Felkelsz reggel, megteszed az első lépést, és a térded máris fájni kezd? Sokan azt mondják, ez már az életkor, csakhogy a kutatások egyre határozottabban állítják, hogy az ízületi fájdalom kialakulásában nemcsak az éveknek, hanem a táplálkozásnak is meghatározó szerepe van.

Az ízületi fájdalom és a cukor

A cukor gyulladást kelt a szervezetben. Egy, az amerikai National Library of Medicine adatbázisában felgyűlt, több mint 10 éves táplálkozási adatokat feldolgozó vizsgálat során kimutatták, hogy a hozzáadott cukrok rendszeres fogyasztása csökkenti a bélmikrobiom – a bélben élő egészséges baktériumközösség – diverzitását, ami krónikus, alacsony fokú gyulladást indít be, ez pedig az ízületi kopás egyik ismert kiváltó oka.

Minden olyan állapot, amely önmagában is gyulladást kelt, láncreakciót indíthat el a szervezetben. Ez a folyamat nem korlátozódik csupán az ízületekre, még ha úgy is érezzük

– mondta dr. Cynthia Aranow, a New York-i Northwell Health reumatológusa, a Feinstein Institutes kutatóintézet professzora. A szakember szerint ha ehhez hozzájön a cukor okozta gyulladás is, a szervezet besokall, és krónikus gyulladásos állapot alakulhat ki.

Ételek, amelyek gyorsíthatják a porckopást

A kenyér, a tészta, a péksütemény – ezek mind finomított szénhidrátok, és a szervezet szinte ugyanúgy kezeli őket, mint a cukrot. Gyors vércukoremelkedést okoznak, aminek hatására káros vegyületek – úgynevezett AGE-k (a cukrok és fehérjék reakciójából keletkező anyagok – a szerk.) – képződnek, amelyek a porcszövetben rakódnak le, és idővel merevvé, törékennyé teszik azt.

A napraforgóolaj: a magyar konyha alapanyaga, amellyel érdemes vigyázni

A napraforgóolaj rengeteg omega-6 zsírsavat tartalmaz. A szervezetnek szüksége van rá, de csak akkor, ha mellette elég omega-3-at is kap. A baj az, hogy ez az egyensúly a legtöbb ember étrendjében réges-rég felborult: az ideális 2,5–5:1 helyett sokaknál az arány 15:1 fölé kúszik – és ennél a pontnál a szervezet már gyulladásos folyamatokkal válaszol.