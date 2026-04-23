Sajog a térded reggelente? 3 hétköznapi étel, ami észrevétlenül pusztítja az ízületeid

Felkelsz reggel, megteszed az első lépést, és a térded máris fájni kezd? Sokan azt mondják, ez már az életkor, csakhogy a kutatások egyre határozottabban állítják, hogy az ízületi fájdalom kialakulásában nemcsak az éveknek, hanem a táplálkozásnak is meghatározó szerepe van.
A cukor gyulladást kelt a szervezetben. Egy, az amerikai National Library of Medicine adatbázisában felgyűlt, több mint 10 éves táplálkozási adatokat feldolgozó vizsgálat során kimutatták, hogy a hozzáadott cukrok rendszeres fogyasztása csökkenti a bélmikrobiom – a bélben élő egészséges baktériumközösség – diverzitását, ami krónikus, alacsony fokú gyulladást indít be, ez pedig az ízületi kopás egyik ismert kiváltó oka.
Minden olyan állapot, amely önmagában is gyulladást kelt, láncreakciót indíthat el a szervezetben. Ez a folyamat nem korlátozódik csupán az ízületekre, még ha úgy is érezzük
– mondta dr. Cynthia Aranow, a New York-i Northwell Health reumatológusa, a Feinstein Institutes kutatóintézet professzora. A szakember szerint ha ehhez hozzájön a cukor okozta gyulladás is, a szervezet besokall, és krónikus gyulladásos állapot alakulhat ki.
A kenyér, a tészta, a péksütemény – ezek mind finomított szénhidrátok, és a szervezet szinte ugyanúgy kezeli őket, mint a cukrot. Gyors vércukoremelkedést okoznak, aminek hatására káros vegyületek – úgynevezett AGE-k (a cukrok és fehérjék reakciójából keletkező anyagok – a szerk.) – képződnek, amelyek a porcszövetben rakódnak le, és idővel merevvé, törékennyé teszik azt.
A napraforgóolaj rengeteg omega-6 zsírsavat tartalmaz. A szervezetnek szüksége van rá, de csak akkor, ha mellette elég omega-3-at is kap. A baj az, hogy ez az egyensúly a legtöbb ember étrendjében réges-rég felborult: az ideális 2,5–5:1 helyett sokaknál az arány 15:1 fölé kúszik – és ennél a pontnál a szervezet már gyulladásos folyamatokkal válaszol.
Senki sem mondja, hogy holnaptól tiltott a kenyér vagy a napraforgóolajjal sütött rántott hús, de ha a térded reggelente már jelez, érdemes elgondolkodnod rajta, mit eszel meg nap mint nap, és mi az, amin apróbb változtatásokkal javíthatsz. Ha egy hétig kevesebb cukrot és több teljes kiőrlésű gabonát fogyasztasz, valamint ahol lehet, olívaolajat használsz napraforgóolaj helyett, máris érezheted a pozitív változásokat. Ha a térded érezhetően jobb, érdemes rendszeressé tenni az életmódbeli változtatásokat.
