Teljesen átalakulhat a YouTube: mesterséges intelligenciával turbózzák fel

A Google éppen egy mesterséges intelligenciával működő keresőt tesztel, amely nemcsak listázza a videókat, hanem szöveges válaszokat is ad a feltett kérdéseinkre. Az újítás – amely az „Ask YouTube” nevet viseli, és magyarul várhatóan „Kérdezd a YouTube-ot” nevet fogja kapni – alapjaiban változtathatja meg, hogyan találjuk meg a tartalmakat a YouTube-on.
Eddig kulcsszavakkal lehetett keresni a YouTube-on, ami egy találati listát adott, és ebből választottunk videót. Az új rendszer azonban ezt a folyamatot változtatná meg, ráadásul gyökeresen. A keresési funkció ugyanis a mesterséges intelligenciával egy beszélgetési felületként működne. Így a felhasználók összetett kérdéseket is feltehetnének, amelyekre átfogó válaszokat kapnának.
Ez azt jelenti, hogy a platform nemcsak videókat jelenítene meg, hanem szöveges összefoglalókat, tematikus blokkokat és időbélyegeket is.
Ezek nagyban segítenének gyorsan megtalálni, amire kíváncsiak vagyunk.
Ráadásul további kérdésekkel pontosíthatnánk a találatokat, így a keresés inkább egy párbeszédhez hasonlít majd.
Erre a rendszer egy komplett összefoglalót adott, amelyhez releváns videókat és pontos időbélyegeket társított. Ez különösen hasznos lehet azoknak, akik gyorsan szeretnének információhoz jutni, akár egy hosszabb videó megtekintése nélkül.
Érdemes megjegyezni, hogy az új funkció jelenleg még csak kísérleti fázisban van. A tesztelés április végétől június 8-ig tart, és egyelőre kizárólag az Egyesült Államokban élő, 18 év feletti előfizetők számára érhető el.
Fontos! Akik hozzáférnek az új funkcióhoz, azoknak is külön engedélyezniük kell azt a fiók beállításai között. Ezután jelenik csak meg a keresősávban az új felület.
Fontos azt is megjegyezni, hogy a rendszer még korántsem tökéletes: a tesztek során előfordult, hogy bizonyos kérdésekre pontatlanul vagy hiányosan válaszolt. És ez nem meglepő, hiszen az ilyen technológiák tesztjei során gyakoriak a kezdeti hibák.
Az Ask YouTube nem az első mesterséges intelligenciával kapcsolatos újítás a platformon. Korábban már arról is szó volt, hogy...
Egyelőre nem tudni, hogy a Google mikor terjeszti ki a tesztelést más országokra, vagy mikor válhat elérhetővé világszerte az új funkció. Az azonban biztos, hogy a fejlesztés jól illeszkedik abba a trendbe, amelyben a mesterséges intelligencia egyre több digitális szolgáltatás alapját adja.
Ha a „Kérdezd a YouTube-ot” valóban széles körben elérhetővé válik, az nemcsak a felhasználók keresési szokásait változtathatja meg, hanem az alkotók és a platform üzleti modelljére is komoly hatással lehet.
