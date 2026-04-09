Ezzel a filléres pakolással mulaszthatod el a sajgó térdfájást

A térdfájás nem csak az idősebbek problémája – egy nehéz munkanap után bárki küzdhet ízületi fájdalommal.

Probléma esetén nem kell rögtön patikába rohanni: a káposztalevél, fekete nadálytő, Epsom-só vagy almaecet kiváló lehet ízületi panaszokra.

A természetes megoldások közül egyiket másikat különböző helyzetekben érdemes alkalmazni.

A testünk határozottan jelez, ha orvosi beavatkozásra van szükség.

Egy hosszú nap után előfordul, hogy már a kanapéig is nehezen jutsz el? A térded sajog, fáj, és pontosan tudod, hogy holnap ugyanez vár? A lépcsőzés, az állómunka, a nehéz holmik egész nap terhelik a térdet, a folyamatos terhelés pedig egy idő után komoly gondokat okozhat. Sokan ilyenkor rögtön orvoshoz és a patikába rohannak, pedig évszázadok óta léteznek bevált módszerek az ízületi fájdalom kezelésére – köztük olyanok is, amelyekkel a térdfájás ellen házilag tehetsz.

Hogyan végezhető házi módszerekkel az ízületi fájdalom kezelése?

Káposztalevéllel

A káposztalevél az egyik legjobban dokumentált népi módszer ízületi panaszokra. A káposzta antioxidánsokat, C-vitamint és kénvegyületeket tartalmaz, amelyek külsőleg való alkalmazáskor csökkenthetik a duzzanatot és a helyi gyulladást.

A módszer egyszerű: vegyél egy nagyobb, külső káposztalevelet, majd sodrófával enyhén törd meg – ettől engedi ki a levét, amely a hatóanyagokat tartalmazza. Helyezd a térdedre, rögzítsd fóliával, és hagyd rajta éjszakára. Reggelre tapasztalni fogod a különbséget.

Fekete nadálytővel – a természetes gyulladáscsökkentővel

A fekete nadálytő – amelyet régen „csontforrasztónak" is hívtak – komoly segítség lehet ízületi panaszoknál. Hatóanyaga, az allantoin csökkenti a gyulladást és segíti a szövetek regenerációját, vagyis a sérült sejtek megújulását. Patikában kenőcs formájában kapható; este felkenve, éjszaka fejti ki a hatását.

Fontos szabály: kizárólag külsőleg alkalmazható, mivel a növény májtoxikus alkaloidokat – a szervezetre káros vegyületeket – tartalmaz.

Epsom-sóval

Ha csak tíz perced van, próbáld ki a sós áztatást. A meleg vízbe oldott Epsom-só (egy magnéziumban gazdag ásványi só, amely lazítja az izmokat és csökkenti a merevséget – a szerk.) 15-20 perc alatt enyhítheti a duzzanatot és az ízületi feszülést. Nem kell hozzá más, csak egy lavór meleg víz és egy adag só.