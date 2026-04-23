Több mint húsz kúria egyetlen városban – Dabas a tavasz legizgalmasabb úti célja

A Pest vármegyei település arculatát alapjaiban határozza meg a nemesi építészet: sehol máshol az országban nem maradt fenn ennyi kisnemesi lakóház ilyen kis területen. Dabas látnivalói közül elsősorban ezek a kúriák kiemelkedőek, amelyek a XIX. századi vidéki Magyarország hangulatát idézik. A Halász, a Gombay és a Dinnyés családok egykori rezidenciái ma közintézményként, könyvtárként vagy polgármesteri hivatalként működnek, így az épített örökség a mindennapok szerves részévé vált.

Dabas látnivalói közé tartozik az Áldó Jézus szobra is, amely 2018 óta látható a városban, a Pusztatemplom úton. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Élő néprajz: a gyóni és sári tájházakban a magyar és szlovák paraszti kultúra mellett a híres sári rétest is megismerheted.

a gyóni és sári tájházakban a magyar és szlovák paraszti kultúra mellett a híres sári rétest is megismerheted. Lápi kaland: a Szent Jakab sétány cölöpösvénye és a Turjánvidék ritka növényei egyedülálló természeti élményt nyújtanak.

Melyek Dabas látnivalói egy hétvégi kirándulás esetén?

Dabas története a XIII. századra nyúlik vissza, neve ekkor még „Dobos” alakban fordult elő, ami valószínűleg a királyi dobosok lakóhelyére utalt. A középkori virágzást a török hódoltság törte meg, amikor a vidék teljesen elnéptelenedett, majd a XVIII. században indult újra a fejlődés a nemesi családok és a betelepülő magyar, valamint szlovák lakosok révén. A mai város négy korábbi település, Alsódabas, Felsődabas, Gyón és Sári egyesülésével jött létre a XX. század folyamán: 1989-ben városi rangot kapott.

Az 1820 körül épült Halász-Bálint kúria, amelyben ma iroda működik. Fotó: Wikipédia

A nemesi múlt öröksége

A nemesi örökség ma is élő része a városképnek. A klasszicista stílusú Halász Antal-kúria ma könyvtárként működik, míg a Halász Olivér-kúria a polgármesteri hivatalnak ad otthont. Kiemelkedő a Gombay-Dinnyés-kúria késő barokk épülete, amelyben Dinnyés Lajos egykori miniszterelnök emlékszobáját is berendezték. Érdemes útba ejteni a Halász Bálint-kúriát és a klasszicista oszlopos tornáccal díszített többi nemesi lakot is, hiszen ezek az épületek adják Dabas egyedülálló, patinás hangulatát.

A történelmi emlékezetet erősíti az 56-os emlékszoba is, amely a helyi forradalmi eseményeknek állít emléket dokumentumokkal és tárgyi emlékekkel. A város fontosnak tartja a múlt minden szeletének megőrzését: a Holokauszt Emlékpont az egykori dabasi zsidó közösségnek és az áldozatoknak állít méltó emléket, csendes helyszínt biztosítva a kegyeletnek.