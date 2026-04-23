KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Béla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Dabas megér egy hétvégi kirándulást.

Több mint húsz kúria egyetlen városban – Dabas a tavasz legizgalmasabb úti célja

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 08:15
városlátogatásPest vármegye
Budapesttől alig egyórányi autóútra fekszik a kúriák városa, ahol a klasszicista nemesi örökség és a lápvidék csendje találkozik. Fedezd fel a főváros közelségében megbújó kulturális és természeti kincseket, hiszen Dabas látnivalói minden évszakban tartogatnak valamilyen izgalmas felfedeznivalót.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Pest vármegyei település arculatát alapjaiban határozza meg a nemesi építészet: sehol máshol az országban nem maradt fenn ennyi kisnemesi lakóház ilyen kis területen. Dabas látnivalói közül elsősorban ezek a kúriák kiemelkedőek, amelyek a XIX. századi vidéki Magyarország hangulatát idézik. A Halász, a Gombay és a Dinnyés családok egykori rezidenciái ma közintézményként, könyvtárként vagy polgármesteri hivatalként működnek, így az épített örökség a mindennapok szerves részévé vált.

Dabas látnivalói közé tartozik az Áldó Jézus szobra is, amely 2018 óta látható a városban,  a Pusztatemplom úton. Fotó: Máthé Zoltán / MTI
  • Nemesi örökség: Dabas a kúriák városa, ahol több mint húsz klasszicista és késő barokk nemesi lakóház maradt fenn épségben.
  • Élő néprajz: a gyóni és sári tájházakban a magyar és szlovák paraszti kultúra mellett a híres sári rétest is megismerheted.
  • Lápi kaland: a Szent Jakab sétány cölöpösvénye és a Turjánvidék ritka növényei egyedülálló természeti élményt nyújtanak.

Melyek Dabas látnivalói egy hétvégi kirándulás esetén?

Dabas története a XIII. századra nyúlik vissza, neve ekkor még „Dobos” alakban fordult elő, ami valószínűleg a királyi dobosok lakóhelyére utalt. A középkori virágzást a török hódoltság törte meg, amikor a vidék teljesen elnéptelenedett, majd a XVIII. században indult újra a fejlődés a nemesi családok és a betelepülő magyar, valamint szlovák lakosok révén. A mai város négy korábbi település, Alsódabas, Felsődabas, Gyón és Sári egyesülésével jött létre a XX. század folyamán: 1989-ben városi rangot kapott.

Az 1820 körül épült Halász-Bálint kúria, amelyben ma iroda működik. Fotó: Wikipédia

A nemesi múlt öröksége

A nemesi örökség ma is élő része a városképnek. A klasszicista stílusú Halász Antal-kúria ma könyvtárként működik, míg a Halász Olivér-kúria a polgármesteri hivatalnak ad otthont. Kiemelkedő a Gombay-Dinnyés-kúria késő barokk épülete, amelyben Dinnyés Lajos egykori miniszterelnök emlékszobáját is berendezték. Érdemes útba ejteni a Halász Bálint-kúriát és a klasszicista oszlopos tornáccal díszített többi nemesi lakot is, hiszen ezek az épületek adják Dabas egyedülálló, patinás hangulatát.

A történelmi emlékezetet erősíti az 56-os emlékszoba is, amely a helyi forradalmi eseményeknek állít emléket dokumentumokkal és tárgyi emlékekkel. A város fontosnak tartja a múlt minden szeletének megőrzését: a Holokauszt Emlékpont az egykori dabasi zsidó közösségnek és az áldozatoknak állít méltó emléket, csendes helyszínt biztosítva a kegyeletnek.

Az 1821-ben épült Halász Móricz-kúria, amelyben napjainkban közművelődési célokat szolgáló helyiségek, valamint a Halász-Szánthó, és a Velikovszki Pál Emlékszoba találhatók. Fotó: Forrás: Dabas város

Hagyományőrzés a sári és gyóni tájházakban

A település néprajzi sokszínűségét a két tájház mutatja be a leghitelesebben. A Sári városrészben található Szlovák Tájház egy XIX. századi nádtetős vályogépület, ahol a helyi szlovák nemzetiség mindennapi eszközeit és díszes népviseletét ismerhetjük meg. Az udvaron álló Rétesházban a híres sári rétest is megkóstolhatjuk, amit ma is hagyományos receptek alapján nyújtanak. A Gyóni Tájház 1835-ös épülete a magyar paraszti kultúra emlékeit őrzi, fésűs beépítésével és korhű berendezésével visszarepít az időben.

A dabasi műemléki védettségű református templom. Fotó: Wikipédia

Cölöpösvények és védett lápok: a Turjánvidék

A természetjárók számára a Szent Jakab sétány jelenti a legnagyobb vonzerőt. A két kilométer hosszú, cölöpökön nyugvó tanösvény a Duna-völgyi-főcsatorna melletti nádasokon keresztül vezet. Az út végén egy fából készült kilátó vár, ahonnan belátható a mocsaras vidék. Ez a terület szorosan kapcsolódik a Turjánvidékhez, amely európai jelentőségű természetvédelmi terület. A lápréteken olyan ritka fajok élnek, mint a mocsári kosbor vagy a rákosi vipera. A csendre vágyók a Dabasi Horgásztónál is kikapcsolódhatnak, ahol rendezett környezet és gazdag halállomány várja a látogatókat.

Dabas nem tömegturisztikai központ, éppen ez adja a vonzerejét. A hiteles építészeti emlékek, és az érintetlen lápvidék kombinációja ideális helyszín egy hétvégi kiránduláshoz.

Nézd meg ezt a videót is Dabasról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
