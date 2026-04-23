„Négy órán át műtöttek" - győzelemmel tért vissza a magyar olimpiai bajnok

Nagy Dávid megnyerte a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix férfi versenyét. A 26 éves ötkarikás aranyérmes klasszis 2022-ben ezüstérmes volt a WestEnd Grand Prix-n, a párizsi olimpia után pedig csípőműtéten esett át. A mostani idényben március végén harmadik lett a kazahsztáni vk-n, Asztanában. Amondó, a párizsi aranyérem és mostani diadal között azért van különbség.

Nagy Dávid (balra) megnyerte a budapesti WestEnd párbajtőr Grand Prix férfi versenyét / Fotó: Kovács Márton

A csapattal nyerni egészen más, mint egyéniben, de értékében közel azonos ez a két első helyem

– mondta a Borsnak a Vasas vívója, aki a Papp László Sportarénában 347 fős mezőnyben érdemelte ki az aranyérmet.

Nagy Dávidot négy órán át műtötték

Ilyen jól sosem kezdődött versenyidényem, aminek kapcsán tudni kell, hogy Párizs után fél évem ráment egy műtétre. A combcsontomban csontkinövést találtak, ami persze akadályozott a vívásban. Négyórás sebészi beavatkozás várt rám, artroszkópos módszerrel lefűrészelték a kinövést. Műtét közben többször felriadtam bódultságomból. Az orvosok kérdezték is, képernyőn figyelném-e a műtétet, de abból inkább nem kértem. A műtétet követően újra kellett építenem a vívóstílusomat

– emlékezett Nagy Dávid, aki a szintén egészségügyi panaszokkal küszködött háromszoros olimpiai bajnok kardvívó klubtársával, Szilágyi Áronnal együtt rekreálódott. Visszatérése igencsak sikeres, hiszen jelenleg első helyezett a hazai párbajtőrözők ranglistáján, ami az idei Eb-re és vb-re való kijutással kecsegtet.

A hazai közönség óriási pluszerőt adott, különösen az ifjú vívópalánták buzdítása, ezért voltam képes legyőzni a japán olimpiai és világbajnok Kanó Kókit 15-13-ra, majd a fináléban 5-10-ről jöttem vissza a kazahsztáni Jerlik Szertajjal szemben. Kicsit feldühített, amikor riválisom az egyik harmad végén kő-papír-ollót akart játszani... Az első két harmadban nem ment a vívás, szerencsére egy titkos edzői tanácsot kaptam, ami 15-12-es győzelemhez segített

– tette hozzá az olimpiai bajnok.