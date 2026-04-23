Most érkezett: felborult egy kamion az M1-esen, mentők a helyszínen

Az M43-as autópálya után most újabb helyszínre kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, ugyanis felborult egy kamion az M1-es autópálya, a Győr felé vezető oldalon, Kisigmánd térségében, a 92-es kilométerszelvénynél.

A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon teljes szélességében lezárták az utat - számol be róla a katasztófavédelem.