Most érkezett: felborult egy kamion az M1-esen, mentők a helyszínen

Az M43-as autópálya után most újabb helyszínre kellett kivonulniuk a tűzoltóknak, ugyanis felborult egy kamion az M1-es autópálya, a Győr felé vezető oldalon, Kisigmánd térségében, a 92-es kilométerszelvénynél.
A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon teljes szélességében lezárták az utat - számol be róla a katasztófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.